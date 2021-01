Da USB-A a USB-C: ecco l'offerta sui riduttori

Con l’imporsi del formato USB Type-C sia sul fronte dei laptop che su quello mobile, sempre più spesso emerge la necessità di avere cavi e adattatori in grado di consentire di mettere in carica un qualche dispositivo di nuova generazione – o semplicemente per collegarlo per lo scambio di dati. Per facilitare questa operazione sono disponibili appositi riduttori che, all’occorrenza, possono trasformare una tradizionale USB-A in una USB Type-C di nuova generazione, facilitando così ogni tipo di operazione.

Da USB-A a USB-C

L’occasione per segnalare questo tipo di dispositivi è quella di una offerta lampo disponibile su Amazon, dove un trittico di adattatori è disponibile con uno sconto del 20% che si somma ad un ulteriore 5% previa applicazione del coupon: -25% complessivo, portando quindi il prezzo da 9,99 euro a 7,49 euro.

Il produttore certifica la bontà del riduttore tanto per la ricarica, quanto per il trasferimento dati; al tempo stesso non lo si può utilizzare per il trasferimento video, causa un collo di bottiglia nella velocità di trasmissione: “Questo adattatore offre velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps tra i dispositivi collegati e supporta anche fino a 2 A di potenza in uscita per caricare i dispositivi. Goditi la ricarica rapida e sicura“.

Uno sulla scrivania, uno in auto, uno nella borsa del laptop: si tratta di un device da disseminare ovunque possa essercene bisogno, in attesa che la naturale sostituzione dei dispositivi porti ad avere una miglior compatibilità tra tutti i cavi in possesso e tutti i device in uso.

