 Da zero a sito professionale in un pomeriggio: IONOS costa 0€ per tutto il primo anno
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Da zero a sito professionale in un pomeriggio: IONOS costa 0€ per tutto il primo anno

IONOS è l'hosting WordPress più veloce in Italia nel 2026: AI integrata, dominio gratis, SSL, backup giornalieri e uptime 99,99%. Piano Plus a 0€.
Da zero a sito professionale in un pomeriggio: IONOS costa 0€ per tutto il primo anno
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IONOS è l'hosting WordPress più veloce in Italia nel 2026: AI integrata, dominio gratis, SSL, backup giornalieri e uptime 99,99%. Piano Plus a 0€.

Hai un’idea in testa da un po’. Un progetto, un’attività, qualcosa che vorresti finalmente portare online. L’unico problema? Non sai da dove iniziare, o ti sembra tutto più complicato di quanto dovrebbe essere. Con IONOS, quella complessità sparisce: scopri come creare un sito web in un lampo e a costo zero!

Crea il tuo sito web con IONOS

IONOS WordPress: il provider numero uno in Europa per chi vuole partire senza perdere tempo

Il momento migliore per lanciare un sito era ieri. Il secondo momento migliore è adesso, con gli strumenti giusti. IONOS è l’hosting per WordPress perfetto per chi vuole lanciare un nuovo sito anche senza nessuna conoscenza tecnica del web design e della programmazione: l’intelligenza artificiale integrata accompagna ogni fase della creazione, dalla scelta del layout alla generazione di testi e immagini, fino alla pubblicazione.

Il Website Builder con AI genera layout ottimizzati, suggerisce combinazioni di colori, produce contenuti scritti e visivi in linea con il tuo brand e risponde alle tue domande in tempo reale attraverso un assistente chat. Per chi utilizza CMS come WordPress, è disponibile l’installazione in un clic, mentre gli utenti più esperti possono contare su strumenti avanzati come SSH, SFTP e WP-CLI. Tutti i siti sono ottimizzati per smartphone e tablet, con strumenti SEO integrati per farsi trovare su Google fin dal primo giorno. Dominio gratuito per il primo anno, mail professionale e certificato SSL sono inclusi in ogni piano. I piani disponibili coprono ogni esigenza. Il piano Plus è attualmente in promozione a 0 euro al mese per 12 mesi, con un risparmio complessivo di 120 euro rispetto al prezzo standard.  Un progetto online serio ha bisogno di una base solida. IONOS è quella base: affidabile, scalabile e pensata per crescere insieme a te. Inizia adesso, il tuo futuro digitale ti aspetta.

Crea il tuo sito web con IONOS

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Pubblicato il 15 mar 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
15 mar 2026
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