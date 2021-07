DAC 192KHz/24bit a meno di 15 euro su Amazon

Quello che vi suggeriamo oggi è uno strumento forse sconosciuto ai più, ma che seppur economico, offre enormi vantaggi sotto diversi punti di vista. Si tratta del DAC Techole che converte il segnale audio digitale in analogico, proposto ad un prezzo decisamente interessante.

Convertitore audio da digitale ad analogico Techole: caratteristiche tecniche

Ma cos’è un DAC? Si tratta di un piccolo strumento, che in breve converte l’unico segnale digitale, in analogico separando i diversi canali. Nel caso specifico il vantaggio principale è quello di poter utilizzare l’uscita toslink (ottica) del dispositivo per portare l’audio in cuffia o agli altoparlanti. Si tratta di uno strumento estremamente utile, ad esempio, per quei dispositivi che prevedono esclusivamente l’uscita ottica, e non tutte le singole uscite analogiche. Pensiamo ad esempio alle console da gioco come PlayStation o Xbox, piuttosto che ai decoder o ai lettori Blu-Ray.

I vantaggi di utilizzare un DAC (Digital Audio Converter) sono sostanzialmente due: praticità e definizione. In questo caso, infatti, la frequenza di campionamento arriva a ben 192KHz con un flusso a 24 bit. Questo garantisce una maggiore definizione rispetto al segnale analogico, che si traduce molto semplicemente in una maggiore qualità sonora. Da non sottovalutare poi il collegamento di un unico cavo per la trasmissione. Nella parte posteriore, infatti, ci sono due ingressi, uno ottico (toslink) ed uno coassiale, mentre nella parte frontale due uscite RCA (per i canali destro e sinistro) ed un jack da 3,5mm per le cuffie. Il convertitore, quindi, ci permette di sfruttare tutti i vantaggi del segnale digitale anche sulle apparecchiature analogiche. Basterà collegare il dispositivo attraverso una delle due connessioni, ed utilizzare le apposite uscite per cuffie o altoparlanti, per ottenere un’esperienza audio nettamente migliorata. Con un design compatto ed un case completamente in alluminio, si presenta come uno dei DAC più pratici e robusti in questa fascia di prezzo.

Grazie alle offerte del giorno, il DAC è acquistabile su Amazon a soli 14,44 euro con uno sconto del 31% sul prezzo di listino.