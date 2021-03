L’idea proposta da Dacia con il sistema Media Control è tanto semplice quanto geniale: trasformare lo smartphone in un sistema di infotainment integrato, attraverso cui accedere a funzionalità per navigazione stradale, riproduzione della musica, chiamate e ai dati riguardanti il veicolo. Per farlo è sufficiente posizionarlo in una docking station appositamente ricavata sulla parte superiore della plancia.

Infotainment con lo smartphone: Dacia Media Control

Al fine di scongiurare pericoli legati alle distrazioni, viene attivata un’interfaccia semplificata (e personalizzabile) formata da pulsanti di grandi dimensioni. All’utente viene solo chiesto il download di un’applicazione dedicata e la connessione all’impianto audio Bluetooth di bordo.

A dire il vero non si tratta di una prima assoluta. Tra gli altri Google lo fa già da tempo con un’app dedicata che trasforma il telefono in un terminale Android Auto da posizionare sul cruscotto. In questo caso c’è però una differenza sostanziale: lo spazio adibito ad accoglierlo è previsto fin dall’inizio, integrato, non costringendo a dover fare i conti con supporti o sostegni non sempre comodi. Dunque, una soluzione di design ancor prima che tecnologica.

Come si può vedere nella galleria di immagini qui sotto, quando il sistema non è in uso semplicemente scompare dietro uno sportellino. Garantita fin da subito la piena compatibilità con i dispositivi a base Android, mentre il supporto per iOS arriverà più avanti.

Il debutto di Media Control coincide con quello della nuova Sandero. L’interazione con il sistema avviene tramite comandi vocali, attraverso il touchscreen del telefono e, ancor meglio, mediante i tasti presenti sul volante così da evitare distrazioni alla guida.