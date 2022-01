Dal 15 al 20 gennaio: sei giorni di Calcio in streaming

Il weekend è alle porte e gli appassionati di Calcio (e Fantacalcio) stanno per approntare tutto quanto necessario per seguire le proprie squadre o i propri fantagiocatori. Ma non si apre soltanto un nuovo turno della Serie A, perché in realtà quello che si apre è un incredibile filotto di sei giorni consecutivi di calcio non-stop , snocciolati quotidianamente tra campionato e Coppa Italia. Ancora una volta sarà possibile seguire TUTTO online, da smartphone, tablet o PC, oppure sfruttando le app installate sulla propria smart TV.

Per seguire tutte le sfide in streaming sono sufficienti due app: DAZN e Infinity. Per la massima comodità, inoltre, è possibile sfruttare l'offerta disponibile nuovamente da poche ore sulle Amazon Fire TV Stick, con le quali poter accedere tanto ad una app quanto all'altra: il dongle Amazon è disponibile con lo sconto del 38% per soli 24,99 euro, con i quali si potrà dar linfa al proprio tempo libero anche tramite Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Rai Play e molto altro ancora.

Nei giorni in cui la capienza degli stadi è tornata ad essere minima per salvaguardare la salute dei tifosi, non resta che sedere temporaneamente la passione sul divano, trasformarlo in curva e sperare che in primavera le proprie squadre siano ancora in lotta per un obiettivo ambizioso. Nel frattempo, però, ecco il programma di questi sei giorni senza pause.

6 giorni non-stop di calcio in streaming

Questo il calendario delle sfide in programma:

Sabato 15 gennaio

Sampdoria – Torino (15:00) DAZN

Salernitana – Lazio (18:00) DAZN

Juventus – Udinese (20:45) DAZN

Domenica 16 gennaio

Sassuolo – Verona (12:30) DAZN

Venezia – Empoli (15:00) DAZN

Roma – Cagliari (18:00) DAZN

Atalanta – Inter (20:45) DAZN

Lunedì 17 gennaio

Bologna – Napoli (18:30) DAZN

Milan – Spezia (18:30) DAZN

Fiorentina – Genoa (20:45) DAZN

Martedì 18 gennaio

Lazio – Udinese (17:30) Infinity

Juventus – Sampdoria (21:00) Infinity

Mercoledì 19 gennaio

Sassuolo – Cagliari (17:30) Infinity

Inter – Empoli (21:00) Infinity

Giovedì 20 gennaio

Roma – Lecce (21:00) Infinity

Seguirà un solo giorno di pausa, previsto per venerdì 21 gennaio, dopodiché si torna in campo. Di nuovo su DAZN, di nuovo in streaming. Su smartphone se sarai a cena con gli amici, sulla Fire TV se l'hai già messa nel carrello.