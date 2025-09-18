 Dal Wi-Fi pubblico allo shopping online: come Surfshark protegge ogni connessione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dal Wi-Fi pubblico allo shopping online: come Surfshark protegge ogni connessione

Surfshark VPN protegge dati e privacy con dispositivi illimitati, antivirus e avvisi in tempo reale. Utile in viaggio, streaming, smart working e shopping online.
Dal Wi-Fi pubblico allo shopping online: come Surfshark protegge ogni connessione
Sicurezza VPN
Surfshark VPN protegge dati e privacy con dispositivi illimitati, antivirus e avvisi in tempo reale. Utile in viaggio, streaming, smart working e shopping online.

La sicurezza online non è un concetto astratto, ma qualcosa che tocca la vita quotidiana di chiunque. Basta pensare a un viaggio all’estero: collegarsi al Wi-Fi di un aeroporto o di un hotel è un gesto comune, ma espone immediatamente i dati personali a potenziali intercettazioni. Con Surfshark VPN hai una protezione completa a un prezzo imbattibile: 1,99 € al mese, più 3 mesi extra gratuiti e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Proteggi la tua privacy con Surfshark

Che si tratti di un viaggio all’estero, di una serata davanti alla tua serie preferita, di un acquisto online o di una giornata di smart working, Surfshark VPN ti accompagna rendendo ogni connessione sicura, privata e senza confini.

Dispositivi illimitati e configurazione semplice

Uno dei punti di forza di Surfshark è la possibilità di collegare dispositivi illimitati con un solo abbonamento. Puoi proteggere smartphone, laptop, tablet e smart TV di tutta la famiglia in pochi minuti grazie a un’app intuitiva e veloce.

Quando una VPN fa davvero la differenza

Una suite completa oltre la VPN

Surfshark va oltre la semplice navigazione anonima:

  • Alternative ID: genera identità ed e-mail proxy per registrarti ai servizi senza esporre i tuoi dati reali.

  • Surfshark Alert: ricevi notifiche in tempo reale se la tua e-mail, carta o documento finiscono in database compromessi.

  • Antivirus integrato: protegge dispositivi e file da malware, virus e minacce informatiche.

  • Surfshark Search: cerca sul web senza annunci né tracciatori.

  • CleanWeb: elimina pop-up e pubblicità invasive, comprese le fastidiose richieste di cookie.

Grazie alla tecnologia Nexus, la connessione instrada i tuoi dati su una rete distribuita di server, garantendo massima sicurezza e stabilità.

Perché scegliere Surfshark

Con dispositivi illimitati, politica no-log, server RAM-only e strumenti unici per l’identità digitale, Surfshark è una scelta ideale per chi cerca protezione totale e semplicità d’uso. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark VPN clicca qui.clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La migliore VPN da attivare oggi costa appena 1,59€/mese

La migliore VPN da attivare oggi costa appena 1,59€/mese
ExpressVPN, offerta speciale: fino al 73% di sconto per 2 anni e 4 mesi extra in regalo

ExpressVPN, offerta speciale: fino al 73% di sconto per 2 anni e 4 mesi extra in regalo
Le VPN più Economiche: Guida alle Migliori VPN Low Cost

Le VPN più Economiche: Guida alle Migliori VPN Low Cost
Migliori VPN per PC Windows del 2025: Confronto e Classifica

Migliori VPN per PC Windows del 2025: Confronto e Classifica
La migliore VPN da attivare oggi costa appena 1,59€/mese

La migliore VPN da attivare oggi costa appena 1,59€/mese
ExpressVPN, offerta speciale: fino al 73% di sconto per 2 anni e 4 mesi extra in regalo

ExpressVPN, offerta speciale: fino al 73% di sconto per 2 anni e 4 mesi extra in regalo
Le VPN più Economiche: Guida alle Migliori VPN Low Cost

Le VPN più Economiche: Guida alle Migliori VPN Low Cost
Migliori VPN per PC Windows del 2025: Confronto e Classifica

Migliori VPN per PC Windows del 2025: Confronto e Classifica
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
18 set 2025
Link copiato negli appunti