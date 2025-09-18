Dal Wi-Fi pubblico allo shopping online: come Surfshark protegge ogni connessione

La sicurezza online non è un concetto astratto, ma qualcosa che tocca la vita quotidiana di chiunque. Basta pensare a un viaggio all’estero: collegarsi al Wi-Fi di un aeroporto o di un hotel è un gesto comune, ma espone immediatamente i dati personali a potenziali intercettazioni. Con Surfshark VPN hai una protezione completa a un prezzo imbattibile: 1,99 € al mese, più 3 mesi extra gratuiti e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Che si tratti di un viaggio all’estero, di una serata davanti alla tua serie preferita, di un acquisto online o di una giornata di smart working, Surfshark VPN ti accompagna rendendo ogni connessione sicura, privata e senza confini.

Dispositivi illimitati e configurazione semplice

Uno dei punti di forza di Surfshark è la possibilità di collegare dispositivi illimitati con un solo abbonamento. Puoi proteggere smartphone, laptop, tablet e smart TV di tutta la famiglia in pochi minuti grazie a un’app intuitiva e veloce.

Quando una VPN fa davvero la differenza

Una suite completa oltre la VPN

Surfshark va oltre la semplice navigazione anonima:

Alternative ID : genera identità ed e-mail proxy per registrarti ai servizi senza esporre i tuoi dati reali.

Surfshark Alert : ricevi notifiche in tempo reale se la tua e-mail, carta o documento finiscono in database compromessi.

Antivirus integrato : protegge dispositivi e file da malware, virus e minacce informatiche.

Surfshark Search : cerca sul web senza annunci né tracciatori.

CleanWeb: elimina pop-up e pubblicità invasive, comprese le fastidiose richieste di cookie.

Grazie alla tecnologia Nexus, la connessione instrada i tuoi dati su una rete distribuita di server, garantendo massima sicurezza e stabilità.

Perché scegliere Surfshark

Con dispositivi illimitati, politica no-log, server RAM-only e strumenti unici per l’identità digitale, Surfshark è una scelta ideale per chi cerca protezione totale e semplicità d’uso. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark VPN clicca qui.clicca qui.