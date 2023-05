Dallas, ransomware mette in ginocchio la città: cosa sta succedendo?

Nel corso dell’ultima settimana, il reparto di sicurezza informatico di Dallas ha dovuto lavorare 24 ore su 24 per contrastare un massiccio attacco ransomware.

La città del Texas, in questo contesto, ha dovuto attivare tutti i protocolli di backup per contrastare l’offensiva il cui impatto ha messo letteralmente offline l’intera infrastruttura digitale pubblica.

L’attacco, avvenuto mercoledì scorso, nel corso delle prime ore del mattino, ha agito attraverso un attacco di tipo spear phishing alquanto efficace. A pagare dazio, in tal senso, sono state diverse attività della pubblica amministrazione, come tribunali, biblioteche e altri servizi essenziali (come i vigili del fuoco) della città.

Un evento di questo genere dimostra, ancora una volta, quanto siano potenzialmente pericolosi gli attacchi ransomware.

Dallas nel caos: un attacco ransomware crea notevoli disagi alla popolazione

Il caso di Dallas, seppur uno dei più gravi degli ultimi mesi, è solo uno dei tanti fenomeni legati agli attacchi di tipo ransomware.

Anche se tali campagne mirano soprattutto a grandi aziende o entità pubbliche, non è detto che possano essere adottate verso utenti comuni, con esiti ugualmente disastrosi.

