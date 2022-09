DART: impatto con Dimorphos in live streaming

A distanza di otto mesi dal lancio con un razzo Falcon 9 di SpaceX, la sonda spaziale terminerà il suo viaggio alle ore 19:14 di stasera (1:14 italiane di domani), schiantandosi contro l’asteroide Dimorphos. L’evento potrà essere seguito in live streaming fino a pochi minuti dall’impatto attraverso la fotocamera di bordo. Il satellite LiciaCUBE mostrerà successivamente le conseguenze dello scontro.

DART: missione da 250 milioni di dollari

L’obiettivo della missione DART (Double Asteroid Redirection Test) è studiare un metodo per modificare la traiettoria di un asteroide che potrebbe colpire la Terra. Dimorphos (circa 160 metri di diametro) orbita intorno a Didymos (circa 780 metri di diametro). Nessuno dei due rappresenta un pericolo, ma sono un ottimo bersaglio per il test. A causa dell’impatto cinetico con la sonda, l’orbita e la velocità di Dimorphos subiranno una leggera modifica.

I telescopi di terra e nello spazio forniranno informazioni utili, confrontando i dati prima e dopo l’impatto. Le immagini prima dell’impatto verranno inviate dalla fotocamera di bordo DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation). Altre immagini verranno scattate dal satellite italiano LiciaCUBE (Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids) che ha viaggiato con la sonda fino all’11 settembre, quando è stato rilasciato nello spazio. Il cubesat confermerà l’impatto da una distanza di circa 1.000 Km, mostrando il cratere e i detriti generati.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming a partire dalle ore 24:00 italiane. L’impatto avverrà alle ore 1:14 del 27 settembre. La NASA fornirà tutti i dettagli durante una successiva conferenza stampa.