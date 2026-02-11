 Dash Cam 4K con visione 170° per auto SICURA con appena 59€ (Amazon)
Rendi la tua auto completa con la Dash Cam 4K anteriore e 1080p posteriore: kit completo da gestire via smartphone.
Rendi la tua auto completa con la Dash Cam 4K anteriore e 1080p posteriore: kit completo da gestire via smartphone.

Auto nuova? Rendila una roccaforte con uno strumento di cui non fare a meno: questa Dash Cam 4K con visione a 170° è la scelta giusta. Economica ma con funzioni avanzate per registrare tutto ciò che accade e farti rimanere aggiornato in qualsiasi momento. La installi in modo semplice e grazie al kit completo che ti offre telecamera frontale, posteriore e i vari cavi di cui hai bisogno. La qualità? È di casa così come un prezzo fenomenale: aprofitta del ribasso del 33%su Amazon e comprala subito a soli 59,97€. Non farti scappare questa occasione.

Comprala su Amazon

Dash Cam 4K: il kit completo per la tua auto

Trattandosi di un kit che monitora cosa accade davanti e dietro la tua auto, la qualità è già assicurata. Come ti ho accennato prima, in confezione trovi tutto il necessario per procedere all’installazione, inclusi cavi con lunghezza variabile e soprattutto comodi per non dover impazzire e procedere in modo rapido e agevole al fissaggio delle componenti. Il sistema proposto da GKU è il plus che rende la tua automobile completa. Non solo monitora cosa accade ma ha anche funzioni aggiuntive, tra queste:

  • Sensore G con video di emergenza nel caso vengano rilevate delle anomalie;
  • monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 in modalità time lapse;
  • registrazione in loop;
  • applicazione con cui monitorare, osservare e salvare i video direttamente da smartphone.

GKU Dash Cam Auto 4K+1080P, 5GHz WiFi Telecamera per Auto con Scheda SD 64G, Dashcam Auto 170° Grandangolo,Super Visione Notturna,WDR,G-Sensor,24H Monitor di Parcheggio,Registrazione in Loop,Max 256G

59,9789,99€-33%
La telecamera anteriore ha una risoluzione 4K ed è dotata di una staffa regolabile così come di una visione a 170°. Attraverso i prompt vocali, c’è un assistente che ti informa su vari stati di funzionamento. Ha uno slot per inserire la microSD al suo interno (inclusa da 256GB in confezione) e può essere utilizzata anche da sola. La telecamera posteriore, invece, ha una risoluzione 1080p ed offre una visione con un angolo da 150°.
Anche le ore buie sono coperte grazie alla visione notturna, con tecnologia di bilanciamento della luce e  un’ampia gamma cromatica, per catturare qualunque dettaglio.

L’offerta di Amazon è spaziale

Con un ribasso del 33%, impossibile ignorare l’offerta di Amazon. Se vuoi dotare la tua auto di una dash cam 4K, scegli questo kit completo GKU.Compralo a soli 59,97€ al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 feb 2026

Paola Carioti
11 feb 2026
