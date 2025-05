Dashcam in DOPPIO SCONTO: così la tua auto è al sicuro

Compatta, elegante e ricca di funzionalità, la dashcam di Avylet si presenta come una delle soluzioni più interessanti per chi desidera proteggere la propria auto con una tecnologia avanzata, ma al tempo stesso facile da usare. Oggi la trovi in doppio sconto su Amazon. L’utilizzo è completamente gratuito e non richiede abbonamenti, puoi accedere al feed video in tempo reale, modificare le impostazioni e scaricare direttamente i video sullo smartphone, senza consumare dati.

Una dashcam 2K per la tua auto: l’offerta a tempo

Sul fronte tecnico, integra un sensore 2K con visione notturna, obiettivo con apertura f/1.6, lente in vetro a sei strati e tecnologia WDR per ottimizzare il contrasto in condizioni di scarsa luce. La gestione è delegata a un chipset evoluto e, volendo, è possibile abbinare un modulo GPS opzionale per acquisire informazioni in merito a velocità, posizione e orario. C’è anche il monitoraggio del parcheggio 24/7 con rilevamento del movimento e registrazione in time-lapse, per aggiungere un ulteriore livello di protezione anche a motore spento. Il design discreto consente di installarla facilmente dietro lo specchietto retrovisore, senza ostacolare la visuale, con display da 1,5 pollici per un accesso rapido. Vuoi saperne di più? Fai un salto sulla pagina dedicata.

Ecco come ottenere il doppio sconto sulla dashcam di Avylet: la prima riduzione della spesa è automatica, mentre per la seconda ti basta applicare il codice promozionale O5QKK4P3 che trovi nella scheda su Amazon.

Se la ordini adesso, la riceverai direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratuita. È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica.