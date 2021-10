Dashlane: il gestore di password SCONTATO del 20%!

Dashlane non è solo un semplice tool che permette di preservare e proteggere le proprie password. È molto di più! Oggi vedremo come ottenere uno sconto del 20% sul pacchetto Premium annuale, disponibile anche in prova gratuita per 30 giorni.

Dashlane: il gestore di password da avere!

Grazie a questo interessante programma sarà possibile avere sempre a portata di mano le proprie password, dati personali e quant’altro per svolgere le proprie faccende online in completa sicurezza.

Dashlane è disponibile in 4 versioni di cui una completamente gratuita.

La variante Free è adatta a tutti coloro i quali possiedono poche password da tenere a mente, infatti, l’archiviazione massima ammonta a 50. È possibile utilizzare il piano gratuito in un solo dispositivo. Inoltre, questa versione offre anche l’opzione “Generatore di password” che permette di creare parole chiave difficili da individuare.

Il secondo piano, Essentials, è disponibile a 2,99 dollari mensili per 12 mesi di abbonamento ed offre la possibilità di salvare un numero illimitato di password. Questa variante è utilizzabile su 2 dispositivi ed offre le stesse opzioni che abbiamo già visto nella versione gratuita.

Il terzo pacchetto, disponibile con una prova gratis per 1 mese, è il Premium. Costa 4,99$ mensili per un anno di abbonamento ed è possibile utilizzarlo su un numero indefinito di device.

Inoltre, è inclusa oltre a tutte le principali opzioni già viste anche una VPN per navigare in maniera anonima e senza timori.

L’ultimo piano è molto simile al Premium ma è adatto alle Famiglie. Il Family, acquistabile a 7,49 dollari al mese, permette di gestire le password di 6 membri della famiglia.

Anche in questo caso, le password salvabili sono illimitate proprio come il pacchetto visto poco fa. Inoltre, suddetto pacchetto può essere sfruttato su più dispositivi senza limiti.

È davvero sicuro?

Il software utilizza un brevetto americano chiamato zero-knowledge. In pratica, grazie a questa chicca, l’azienda non potrà mai conoscere le nostre credenziali d’accesso ad un determinato sito.