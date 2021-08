Dashlane password manager: sconto fino al 20%

Gli utenti che cercano una soluzione più completa rispetto a quella integrata nel browser possono sottoscrivere un abbonamento annuale al password manager offerto da Dashlane, sfruttando uno sconto fino al 20%. Oltre alla versione gratuita ci sono i piani Essentials, Premium e Family. Prima dell'acquisto è possibile provare la versione Premium per 30 giorni.

Dashlane: password manager e VPN

Dashlane permette di conservare tutte le password in maniera sicura e di inserirle automaticamente al momento dell'accesso ai servizi. Il software supporta Windows, macOS, Android e i principali browser (Chrome, Firefox, Edge e Safari) tramite estensione. Ciò consente di effettuare la sincronizzazione automatica tra tutti i dispositivi.

Dashlane può memorizzare altri tipi di dati, tra cui le informazioni personali da inserire nei moduli durante l'uso dei servizi online. Gli utenti possono inoltre conservare i dati dei pagamenti, come i numeri delle carte di credito. Tutti i piani offrono la verifica della robustezza delle password, un generatore di password e la visualizzazione di avvisi in caso di violazione dei dati.

Il piano gratuito consente di archiviare fino a 50 password, supporta un solo dispositivo e la condivisione delle password con cinque account. Essentials supporta invece due dispositivi e archivia un numero illimitato di password. Premium aggiunge 1 GB di spazio per i file e la protezione VPN per la connessione WiFi. Family offre le stesse funzionalità di Premium, ma l'abbonamento è valido per sei account.

I prezzi sono 1,99 euro/mese (Essentials), 3,33 euro/mese (Premium) e 4,99 euro/mese (Family), se viene scelta la fatturazione annuale (sconto fino al 20%).