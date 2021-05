World Password Day: addio 123456 con tre software

Oggi si celebra il World Password Day, l’iniziativa lanciato otto anni fa da Intel per incoraggiare gli utenti all’uso di password più complesse. Purtroppo ancora oggi la password più diffusa è 123456, nonostante la disponibilità di password manager integrati nei browser o di soluzioni più professionali che offrono funzionalità avanzate, come NordPass, Dashlane e Keeper.

Tre password manager per evitare 123456

Anche se autenticazione biometrica e token sono due soluzioni sempre più utilizzate, soprattutto in ambito aziendale, la password rimane il principale metodo di accesso ai servizi online e alle app. Molti utenti scelgono una semplice sequenza di numeri o caratteri facili da ricordare, ma ciò comporta il rischio elevato di subire un furto dei dati. Peggio ancora se la stessa password viene usata per più servizi. La soluzione migliore è quindi installare un password manager che consente anche di proteggere altri dati sensibili, come quelli della carta di credito.

Uno dei più noti viene sviluppato dalla stessa software house di NordVPN. Oltre alla memorizzazione delle password, NordPass offre anche l’inserimento automatico per l’accesso ai servizi online, la generazione di sequenze complesse e la sincronizzazione tra tutti i dispositivi. L’utente deve solo ricordare la Master Password oppure sfruttare l’autenticazione biometrica su smartphone e tablet. Attualmente è possibile sottoscrivere l’abbonamento biennale al piano Premium, pagando solo 1,19 euro/mese (sconto del 70%).

Una soluzione alternativa e altrettanto valida è Dashlane. Le funzionalità sono simili, quindi l’utente può conservare le password, inserirle automaticamente e sincronizzarle su tutti i dispositivi. È possibile anche memorizzare altri dati personali, come indirizzo, telefono e numero della carta di credito. In questo caso ci sono tre piani in abbonamento (Essential, Premium e Family) che differiscono principalmente per numero di account e dispositivi. I piani Premium e Family includono anche una VPN. I prezzi sono compresi tra 1,99 e 4,99 euro/mese con fatturazione annuale.

Il terzo password manager è Keeper. Anche questo software offre funzionalità avanzate per la protezione delle password e di altri dati personali. L’interfaccia utente è molto intuitiva e permette di accedere rapidamente alle varie sezioni. Oltre alla compilazione automatica KeeperFill ci sono la condivisione sicura delle informazioni, la protezione dei file con crittografia, la cronologia delle versioni, l’accesso di emergenza e l’autenticazione a due fattori (SMS, TOTP, impronta digitale, riconoscimento facciale e token). I piani in abbonamento sono due: Unlimited e Plus Bundle. Quest’ultimo è disponibile in offerta al prezzo di 64,26 euro/anno (sconto del 15%).