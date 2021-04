NordPass: sconto 70% dal 27 aprile al 1 giugno

Gli utenti che cercano un ottimo password manager, migliore di quello integrato nel browser, possono approfittare di un’offerta molto interessante. Nord Security, l’azienda che sviluppa la famosa NordVPN, propone uno sconto del 70% per l’abbonamento Premium biennale al software NordPass. La promozione è valida dal 27 aprile al 1 giugno 2021.

NordPass Premium: solo 1,19 euro/mese per due anni

NordPass permette di salvare le password automaticamente e utilizzarle successivamente senza digitarle (auto-riempimento), quando viene effettuato l’accesso ai servizi online tramite browser. È possibile anche generare password complesse e sincronizzarle tra tutti i dispositivi. Il software può memorizzare altre informazioni sensibili, come l’indirizzo di consegna dei pacchi, i dati della carta di credito e la password del WiFi.

I dati sono protetti tramite crittografia XChaCha20 e conservati solo sul dispositivo. L’account può essere protetto tramite autenticazione a due fattori e (su dispositivo mobile) con impronta digitale o riconoscimento facciale. Tra le novità più recenti ci sono la modalità scura per l’interfaccia, le scorciatoie da tastiera e la ricezione del Recovery Code (il codice per l’accesso da usare se viene dimenticata la Master Password) in un file PDF.

NordPass è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Il piano Premium prevede l’abbonamento biennale a 1,19 euro/mese. L’utente pagherà solo 28,61 euro per i primi due anni, risparmiando il 70% sul prezzo di listino. È possibile eventualmente sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.