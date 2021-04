NordPass: sconto del 50% per il password manager

Non tutti gli utenti seguono il consiglio più importante in assoluto: mai utilizzare la stessa password. Oggi non è più necessario attaccare i post-it al monitor per ricordare sequenze complesse. È infatti sufficiente installare un password manager, come NordPass. Attualmente l’azienda nota per l’ottima NordVPN offre l’abbonamento biennale con lo sconto del 50%.

NordPass: due anni a 1,99 euro/mese

La funzionalità principale di NordPass è memorizzare le password in maniera sicura tramite crittografia XChaCha20. È necessario solo ricordare la Master Password, altrimenti nessuno potrà recuperare le altre credenziali di accesso. L’account può essere protetto tramite autenticazione a due fattori e (su dispositivo mobile) con impronta digitale o riconoscimento facciale.

Oltre alle password, il software consente la memorizzazione delle informazioni personali (ad esempio l’indirizzo di residenza per la consegna dei pacchi), dei dati della carta di credito e di altre credenziali (ad esempio la password del WiFi). L’utente può eventualmente organizzare le password tramite cartelle (ad esempio tutte le password per i social network).

NordPass è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave e Safari) tramite estensioni. Gli utenti possono salvare le password automaticamente e utilizzarle successivamente senza digitarle. È possibile anche generare password complesse e sincronizzarle tra tutti i dispositivi.

L’abbonamento per due anni alla versione Premium costa solo 1,99 euro/mese, quindi l’utente pagherà meno di 48 euro in totale (sconto del 50%). NordPass offre la garanzia soddisfati e rimborsati entro 30 giorni.