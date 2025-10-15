Data breach Discord: 5CA esclude responsabilità

Sembra il classico scaricabarile all’italiana. Invece si tratta di due importanti aziende che offrono una piattaforma social e un servizio di supporto clienti. Discord aveva attribuito la colpa del data breach a 5CA, ma quest’ultima ha negativo di essere stata vittima di un intrusione nei suoi sistemi. L’unica certezza è il furto dei dati di migliaia (forse milioni) di utenti.

Furto confermato, ma nessuno è responsabile

Discord aveva confermato il furto dei dati degli utenti all’inizio del mese. I cybercriminali del gruppo Scattered Lapsus$ Hunters hanno avuto accesso a nomi, username, email, indirizzi IP, messaggi inviati al supporto clienti, alcune informazioni di pagamento (ultime quattro cifre della carta di credito, cronologia degli acquisti associata all’account) e alcune scansioni dei documenti di identità (patenti, passaporti e altri) usati per confermare l’età.

I cybercriminali affermano che le copie dei documenti sono di oltre 2,1 milioni di utenti. Discord ha invece comunicato che sono circa 70.000. L’azienda aveva chiarito che non ha subito nessun attacco, ma l’intrusione è avvenuta nei sistemi di un provider terzo. La scorsa settimana ha svelato il nome: 5CA.

L’azienda olandese ha pubblicato un comunicato stampa per negare la sua responsabilità, sottolineando che non gestisce i documenti di identità degli utenti. In base all’indagine forense effettuata, nessuno dei sistemi di 5CA è stato colpito dall’attacco informatico.

Sulla base dei risultati provvisori, possiamo confermare che l’incidente si è verificato al di fuori dei nostri sistemi e che 5CA non è stato hackerato. Non vi sono prove di alcun impatto su altri client, sistemi o dati di 5CA. I sistemi di controllo degli accessi, crittografia e monitoraggio sono pienamente operativi e, a scopo precauzionale, sono sottoposti ad un’attenta revisione.

5CA aggiunge che, in base alle informazioni preliminari, l’incidente potrebbe essere il risultato di un errore umano. Rimane quindi ignoto il nome del responsabile.