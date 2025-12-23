 Data center AI: Alphabet acquisisce Intersect
Google ha acquisito Intersect, azienda che progetta infrastrutture per data center AI e soluzioni di alimentazione basate sull'uso di energia pulita.
Business
Google AI Studio

Alphabet (casa madre di Google) ha annunciato l’acquisizione di Intersect, azienda che progetta infrastrutture per data center AI e soluzioni di alimentazione basate sull’uso di energia pulita. L’azienda di Mountain View, che aveva già una quota di minoranza, investirà 4,75 miliardi di dollari (più i debiti). La chiusura della transazione è prevista nel primo semestre 2026.

Serve più energia per i modelli Gemini

È noto che l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa richiede sempre più energia elettrica (e acqua). Diverse aziende, tra cui Microsoft, vogliono costruire centrali nucleari o riattivare quelle dismesse. In molti casi sono posizionate accanto ai data center. La “sete energetica” ha causato un notevole aumento delle bollette per i cittadini statunitensi.

Alphabet ha deciso quindi di acquisire Intersect per incrementare la sua capacità di generare energia, riducendo l’impatto sui fornitori locali. La transazione include tutti i progetti attualmente in sviluppo o in costruzione e quelli futuri che sfrutteranno nuove tecnologie per la fornitura di energia elettrica.

Le attività di Intersect rimarranno separate da Alphabet e Google. L’azienda collaborerà a stretto contatto con il team di infrastrutture tecniche di Google, continuando a lavorare sui progetti in fase di sviluppo e nuovi progetti congiunti, tra cui il primo data center e sito di alimentazione co-localizzati in costruzione nella contea di Haskell (Texas). Dall’acquisizione sono esclusi gli asset di Intersect in Texas e California che verranno gestiti da un’azienda indipendente (spin-off).

Alphabet sottolinea che l’acquisizione rafforzerà l’impegno di collaborare con le aziende di servizi pubblici e i fornitori di energia per ottenere l’energia abbondante, affidabile e conveniente necessaria ai data center senza trasferire i costi ai clienti della rete.

La collaborazione permetterà inoltre di ridurre l’impronta di carbonio. Le emissioni di CO2 di Google sono aumentate del 48% negli ultimi cinque anni a causa dei data center AI. Intersect possiede circa 7,5 GW di energia pulita. Altri 8 GW arriveranno dai progetti in sviluppo.

Fonte: Alphabet

Pubblicato il 23 dic 2025

Luca Colantuoni
Pubblicato il
23 dic 2025
