Dati al sicuro anche in vacanza: ecco l'ultima offerta del servizio pCloud

Anche quando si è in vacanza, non si dovrebbe mai abbassare il proprio livello di attenzione. È importante non solo per mantenere foto e video al sicuro sui propri dispositivi, ma anche per conservare i file di lavoro contenenti dati sensibili. Cosa accadrebbe, infatti, se per una disattenzione finissero nelle mani sbagliate? Di certo non si riceverebbe una promozione, anzi.

Uno dei rimedi più efficaci per conservare al sicuro i propri dati quando si è lontano da casa è affidarsi a un servizio di cloud storage, cioè uno spazio di archiviazione con un quantitativo di GB a disposizione per memorizzare file vari e dati sensibili. Nella maggior parte dei casi, questi servizi offrono anche la crittografia, in modo da rendere il tutto a prova di hacker e utenti malintenzionati.

Tra i servizi cloud più sicuri in Europa si annovera pCloud, la cui base si trova non a caso in Svizzera. Non a caso perché è ormai risaputo che il Paese elvetico presenta una delle leggi più severe riguardo alla tutela dei dati personali degli utenti, di conseguenza è uno dei migliori biglietti da visita che un servizio come quello di pCloud può vantare agli occhi dei suoi clienti.

Il servizio pCloud protegge i file degli utenti attraverso le severe leggi sulla privacy della nazione svizzera, conservandoli in data center certificati e altamente sicuri. La protezione dello spazio cloud si basa sulla crittografia 256-bit AES e sull’utilizzo dei protocolli TLS/SSL. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di accedere ai file anche offline, ovunque ci si trovi, e di sincronizzarli su tutti i dispositivi.

In questi giorni i piani a vita di pCloud godono di uno sconto fino a 700 euro:

500GB a 199 euro invece di 299 euro

2TB a 399 euro invece di 599 euro

10TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.