Datlas Group: la scommessa sull'economia circolare applicata al dato

Far parlare azienda, fornitori e clienti attraverso un’unica Business Platform: una sorta di miraggio per ogni azienda, un orizzonte del possibile al quale ambire ed al quale ha dato ora una forte risposta il nuovo progetto Datlas Group.

In qualità di player specializzato nell’outsourcing dei processi di Data Validation e Multichannel Communication, “in grado di offrire servizi e soluzioni trasversali a supporto dei processi di trasformazione delle informazioni da e verso il consumatore“, Datlas Group nasce infatti come risultato dell’unione tra Datlas e Selecta (acquisita dal fondo KYIP Capital): una realtà del valore di 60 milioni di euro – la cui nascita vede protagonista il diretto interessamento dei top manager delle due aziende – ma soprattutto l’incarnazione di una grande ambizione che il gruppo intende riversare sul mercato italiano:

Continua Fabrizio Soru, CEO di Datlas Group, spiegando le motivazioni di fondo che hanno portato a questa manovra di merge e che tratteggiano le strategie che la neonata realtà porterà avanti:

Immaginiamo di poter far dialogare le informazioni tra di loro in maniera veloce, intuitiva, consistente, utile sia per l’azienda sia per il consumatore finale senza la necessità di dover compilare ripetutamente questionari ridondanti e senza dover sottoporre a più riprese i medesimi documenti. Immaginiamo di disporre di un unico ecosistema per l’azienda e per il consumatore con una struttura dati puntuale e completa. È una rivoluzione per il mercato italiano, un’offerta inedita che grazie all’unione di Datlas con Selecta consentirà di costruire servizi circolari dall’azienda ai suoi clienti e viceversa, in un ambiente sicuro e perfettamente integrato.