Dazi veicoli elettrici: ricorso di Tesla e BMW in UE

Cinque case automobilistiche hanno presentato ricorso al Tribunale dell’Unione europea peri dazi sulle importazioni dei veicoli elettrici dalla Cina introdotti dalla Commissione a fine ottobre 2024. Non ci sono solo i produttori cinesi, ma anche BMW e Tesla. All’azienda di Elon Musk era stato applicata l’aliquota più bassa.

Nessun vuole pagare i dazi

Al termine di una lunga indagine, la Commissione europea ha deciso di imporre dazi compensativi (che si aggiungono a quello standard del 10%) alle importazioni dei veicoli elettrici dalla Cina, in quanto i produttori locali ricevono sussidi statali che danneggiano l’industria automobilistica europea. Possono infatti ridurre i prezzi finali e incrementare le vendite.

Le aliquote applicate a BYD, Geely e SAIC sono 17%, 18,8% e 35,3%, rispettivamente. Le tre aziende hanno contestato la decisione della Commissione e presentato ricorso al Tribunale generale. Un ricorso è stato presentato anche dalla China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products per conto di altri produttori.

Chi ha collaborato all’indagine pagherà un dazio del 20,7%, mentre chi non ha collaborato dovrà pagare il 35,3%. Anche BMW ha presentato ricorso perché dovrà versare un dazio aggiuntivo del 20,7% per la produzione in Cina delle Mini Cooper e Mini Aceman elettriche.

A sorpresa c’è anche Tesla tra le aziende, nonostante l’aliquota applicata (solo il 7,8%). In questo caso non è da escludere una “sfida” di Elon Musk alla Commissione europea che ha avviato un’indagine su X. I procedimenti del Tribunale durano in media 18 mesi e possono essere appellati alla Corte di Giustizia.