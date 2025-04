John Giannandrea perde anche il team robotica di Apple

Apple continua la sua riorganizzazione interna avviata un mese fa. A farne le spese è nuovamente John Giannandrea. Dopo aver perso la guida del gruppo che sviluppa Siri, il dirigente ha perso anche la guida del team di robotica. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha fornito inoltre alcune informazioni sulla produzione degli iPhone.

John Ternus guiderà il team di robotica

Storicamente, Apple non mette l’intero sviluppo di un prodotto o di un progetto nelle mani di un unico team o dirigente. Non esiste ad esempio un singolo gruppo per iPhone, iPad o Mac. Questa suddivisione dei compiti non era stata adottata per la divisione AI guidata da John Giannandrea dal 2018. Un unico team si occupava di hardware, software e servizi.

In seguito al lancio mancato, lo sviluppo della nuova Siri è passato sotto la guida di Mick Rockwell. Secondo le fonti di Gurman, Giannandrea perderà anche la guida del team di robotica. Il nuovo responsabile sarà John Ternus che gestisce il team hardware. Dal punto di vista organizzativo si tratta di una scelta ovvia, essendo i robot dispositivi hardware anche se sfruttano l’intelligenza artificiale.

Da alcuni mesi circolano indiscrezioni su un dispositivo da tavolo con braccio robotico e uno schermo simile a quello dell’iPad. Giannandrea si occuperà ancora dello sviluppo dei modelli AI usati per Apple Intelligence, ma le sue mansioni sono diminuite rispetto agli altri dirigenti. Non è escluso un suo addio nei prossimi mesi.

Difficile produrre tutti gli iPhone in India

Secondo Gurman, Apple non riuscirà a spostare in India l’intera produzione degli iPhone destinati agli Stati Uniti entro la fine del 2026, come ipotizzato dal Financial Times. L’azienda di Cupertino dovrebbe annunciare almeno due modelli innovativi per celebrare i 20 anni dal lancio del primo iPhone, tra cui uno smartphone pieghevole. Prodotti così complessi non possono essere realizzati in India o almeno non prima del 2028.