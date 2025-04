TeamSystem: gestire sistemi di pagamento per l'e-commerce

Quali sono e saranno i fattori più determinanti per la crescita di un e-commerce nel corso dei prossimi mesi? Nel recente report di TeamSystem intitolato “E-commerce 2025: i trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online” vengono citate alcune tendenze predominanti tra cui la personalizzazione della shopping experience tramite l’intelligenza artificiale generativa e i chatbot AI, l’ascesa del social commerce, l’affermarsi delle tecnologie per le esperienze immersive e la ricerca della sostenibilità anche nelle abitudini di consumo.

Gli utenti sono poi sempre più attratti dalla possibilità di accedere a metodi di pagamento flessibili, preferendo quelli in grado di conciliare sicurezza, trasparenza, esperienze frictionless e interfacce user-friendly. Il tutto senza dimenticare la convenienza, come per esempio con l’opportunità di sfruttare la rateizzazione dei pagamenti o le opzioni “compra ora, paga dopo”.

Il ruolo fondamentale dei sistemi di pagamento è sostenuto dalle diffusione di portafogli digitali, mobile banking, soluzioni contactless, mobile commerce, dispositivi per i wearable payment e network 5G che facilitano soprattutto le transazioni in mobilità. Tutti questi elementi sono in grado di condizionare le decisioni di acquisto, così come la scelta della piattaforma di e-commerce da utilizzare e la fidelizzazione ad un brand.

Come intercettare i cambiamenti in atto per trarne un beneficio competitivo e incrementare le conversioni? La scelta di un partner in grado di offrire sistemi di pagamento avanzati e facilmente gestibili diventa essenziale. Per capire quali sono le funzionalità irrinunciabili per un e-commerce nel 2025 è possibile citare un esempio, quello di TeamSystem Commerce, che permette di implementare store online Cloud based chiavi in mano per la vendita di prodotti e servizi.

TeamSystem Commerce: gestire pagamenti in un ambiente omnicanale

Come ricorda il nostro report di riferimento, l’omnicanalità e l’integrazione rappresentano due caratteristiche essenziali per competere in un settore, come quello del commercio elettronico, in piena fase di mutamento. L’omnicanalità permette agli utenti di effettuare i propri acquisti online senza limiti geografici, di tempo, tecnologia o piattaforma. Un approccio orientato alla shopping experience omnicanale non può quindi rinunciare all’integrazione sicura con tutti i sistemi di pagamento più diffusi e richiesti. L’accessibilità delle transazioni online rappresenta del resto un forte incentivo per l’acquisto tramite e-commerce.

Dal punto di vista dei merchant, la disponibilità di una piattaforma nativa è un indicatore di affidabilità, con il vantaggio di non dover implementare manualmente più soluzioni per i pagamenti online. Ecco perché TeamSystem Commerce propone TS Pay, una soluzione nativa integrabile gratuitamente negli store che semplifica i pagamenti con carta di credito, debito o prepagata, supporta PayPal anche per i pagamenti rateali e i Mobile Wallet. Permette inoltre di scegliere tra i principali gateway per l’acquisto online come Amazon Pay, XPay di Nexi e Stripe.

Con TS Pay si può pagare anche via QR Code e link. Dato che non vengono richiesti dei dispositivi fisici, è possibile effettuare una transazione in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Il servizio permette poi di utilizzare un unico sistema di incasso, memorizzare carte di pagamento in sicurezza e di automatizzare gli incassi di canoni di abbonamento e rate. Si possono configurare facilmente sistemi tradizionali come il contrassegno o i bonifici bancari e sono supportati anche i pagamenti in criptovalute.

Abilitare sistemi di pagamento su TeamSystem Commerce

TeamSystem Commerce permette di accedere facilmente alle modalità di gestione dei pagamenti tramite la dashboard del servizio che è possibile testare gratuitamente grazie ad un periodo di prova di 15 giorni. Una volta avuto accesso ad essa non si deve fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Pagamenti” e si ha a disposizione un’interfaccia intuitiva con cui procedere all’attivazione dei metodi desiderati.

Il primo metodo disponibile è appunto TS Pay che può essere configurato velocemente cliccando su “Gestisci TS Pay”.

L’integrazione prevede 3 sole fasi: “Registrazione”, “Attivazione” e “Configurazione”. Nel corso della prima non si deve fare altro che creare un proprio account utente, inserire i dati aziendali richiesti e firmare il contratto dopo aver verificato la propria identità con SPID, firma digitale o video-riconoscimento. L’intera la procedura dura pochi minuti e una volta conclusa si riceve il codice titolare per l’attivazione.

Dal punto di vista della sicurezza si può contare su uno strumento di analisi dei rischi sempre attivo che è in grado segnalare automaticamente gli ordini potenzialmente fraudolenti riducendo il rischio di frodi. Una garanzia di serenità anche per i merchant che si unisce all’assistenza di personale esperto.

Accettare pagamenti con carte di credito

La dashboard di TeamSystem Commerce permette di accettare pagamenti tramite carta di credito attraverso diverse piattaforme tra cui PayPal, Stripe, Nexi-XPay, Amazon Pay e Paybox.

Anche in questo caso tutto avviene con pochi click. Se per esempio si desidera accettare pagamenti tramite Stripe non si ha bisogno di un conto commerciante e si può iniziare ad accettare fin da subito i pagamenti tramite carte di debito o credito internazionali come Visa, MasterCard e American Express. Basta cliccare sul pulsante “Connect with Stripe” e creare un account gratuito sul servizio.

Abilitare altre forme pagamento alternative

Per ampliare quanto più possibile la platea di riferimento del proprio store online è importante che quest’ultimo supporti anche forme di pagamento alternative rispetto a quelle elencate in precedenza. TeamSystem Commerce permette quindi di integrare strumenti come il contrassegno, il bonifico bancario, il finanziamento al consumo e i POS virtuali.

Tutte le opzioni disponibili sono altamente configurabili. Nel caso del contrassegno, per permettere al cliente di pagare il proprio ordine alla consegna di un pacco è possibile ad esempio stabilire un sovrapprezzo, impostare un ammontare di spesa raggiunto il quale la consegna in contrassegno avviene gratuitamente, così come definire un limite massimo del carrello per consentire il checkout.

Nello stesso modo, per offrire i pagamenti tramite bonifico bancario è sufficiente indicare IBAN, intestatario del conto corrente e codice Swift di riferimento.

L’Apps Market di TeamSystem Commerce

Come ricorda il report “E-commerce 2025: i trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online”, la possibilità di integrare facilmente applicazioni e servizi in uno store di e-commerce rappresenta un vantaggio competitivo non trascurabile. Ciò significa che i merchant che possono contare su un ecosistema in grado di offrire soluzioni accessorie pronte all’uso sono in grado di ottimizzare in qualsiasi momento la shopping experience degli utenti.

TeamSystem Commerce offre perciò un Apps Market completo, accessibile tramite il percorso “Strumenti > Apps Market” della dashboard, che consente di scegliere tra decine di applicazioni. Comprese quelle per i pagamenti.

Alcune soluzioni sono disponibili a pagamento, altre sono integrabili gratuitamente. In tutti i casi l’installazione avviene in pochi click. Per procedere con un’integrazione è sufficiente cliccare sull’icona della piattaforma desiderata e procedere con il pagamento o con l’installazione immediata se si tratta di un’applicazione gratuita. Come nell’esempio proposto dall’immagine seguente che mostra la scheda per l’integrazione di CoinGate, un gateway con cui accettare pagamenti in Bitcoin, Litecoin, Ethereum ed altre 50 criptovalute.

Conclusioni

TeamSystem Commerce è una soluzione completa e flessibile per chi desidera gestire al meglio i pagamenti nel proprio e-commerce. Offre infatti l’esperienza d’acquisto fluida, sicura e omnicanale che, come confermato dal report “E-commerce 2025: i trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online”, sono dei requisiti indispensabili per uno store online di successo.

L’integrazione nativa con TS Pay e la possibilità di abilitare più metodi di pagamento (dalle carte di credito ai wallet digitali, fino alle criptovalute), permettono di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’integrazione rapida semplifica le operazioni per i merchant e riduce le complessità tecniche. Inoltre, la presenza di un Apps Market ricco di soluzioni accessorie consente di completare l’esperienza utente e di restare al passo con i trend più innovativi. Ciò in un contesto in cui la competitività si misura anche nella capacità di dotarsi degli strumenti necessari per massimizzare le conversioni, fidelizzare i clienti e affrontare con successo le sfide dell’e-commerce nel 2025.

In collaborazione con TeamSystem