Dazio del 25% sugli iPhone: vendetta di Trump?

Emergono nuovi dettagli sullo scontro tra Donald Trump e Tim Cook. Secondo il New York Times, la produzione in India non sarebbe l’unico motivo per cui il Presidente degli Stati Uniti vuole imporre un dazio del 25% sugli iPhone importati. Il CEO di Apple avrebbe rifiutato l’invito di partecipare al viaggio in Medio Oriente.

Vendetta di Trump per l’affronto subito?

Al recente viaggio di Trump in Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti hanno partecipato diversi CEO di aziende statunitensi, tra cui Jensen Huang (NVIDIA), Sam Altman (OpenAI), Lisa Su (AMD), Mark Zuckerberg (Meta) e ovviamente Elon Musk (X, Tesla, SpaceX). Durante il suo intervento a Riad, il Presidente ha elogiato il CEO di NVIDIA per aver preso parte alla delegazione, evidenziato l’assenza di Tim Cook.

Successivamente ha pubblicamente dichiarato di aver avuto un “piccolo problema” con Tim Cook, aggiungendo che Apple deve produrre gli iPhone negli Stati Uniti, non in India. Venerdì scorso (23 maggio) ha quindi comunicato su Truth Social che avrebbe imposto un dazio del 25% sugli iPhone importati negli Stati Uniti. Durante un incontro con la stampa nello Studio Ovale ha specificato che il dazio riguarderà tutti gli smartphone a partire da fine giugno.

Secondo il New York Times, il dazio sarebbe una vendetta di Trump per il rifiuto di Cook di partecipare al viaggio, considerato un grave affronto. Il CEO di Apple è intervenuto tramite un collegamento video, ma il Presidente avrebbe preferito una sua presenza fisica. Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che l’amministrazione continua ad avere un rapporto produttivo con Apple.