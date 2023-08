DAZN a meno di 25 euro al mese con l'abbonamento annuale: è l'offerta più conveniente

Riprendono i campionati di Serie A e di Serie B e torna d’attualità la possibilità di accedere a DAZN con un prezzo ridotto. Per questa stagione c’è una grande novità da considerare: l’abbonamento annuale che permette di ridurre al minimo possibile la spesa effettiva per l’accesso ai contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Con l’abbonamento annuale, infatti, DAZN Standard costa 299 euro per un accesso illimitato per 12 mesi mentre DAZN Plus (con doppia visione inclusa) costa 449 euro per 12 mesi.

Scegliendo DAZN Standard, quindi, la spesa effettiva per l’accesso ai contenuti disponibili sulla piattaforma sarà di 24,91 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’abbonamento annuale può essere pagato in 3 rate senza interessi scegliendo l’attivazione tramite PayPal. In più, è possibile aggiungere Zona DAZN per vedere le partite anche sul satellite (su Sky oppure su Tivùsat) con una spesa aggiuntiva di 7,5 euro al mese. In questo modo è possibile sfruttare la doppia visione (streaming e satellite) a prezzo ridotto.

Per scegliere la versione di DAZN da attivare è possibile raggiungere il sito ufficiale di DAZN della piattaforma tramite il link qui di sotto.

Come accedere a DAZN a prezzo ridotto: tutte le opzioni disponibili

DAZN mette a disposizione tre tipologie di abbonamento per i suoi utenti: mensile senza vincoli, mensile con vincolo di 12 mesi e annuale. Il risparmio massimo è ottenibile con l’abbonamento annuale che, come visto in precedenza, permette di ridurre il costo di DAZN Standard a meno di 25 euro al mese.

Le opzioni disponibili per DAZN Standard sono:

mensile: 40,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 30,99 euro al mese

annuale con pagamento in un’unica soluzione: 299 euro per un anno pari a circa 24,91 euro al mese

Per chi sceglie DAZN Plus, invece, ci sono le seguenti opzioni:

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 45,99 euro al mese

annuale con pagamento in un’unica soluzione: 449 euro per un anno pari a circa 37,41 euro al mese

Come sottolineato in precedenza, l’abbonamento annuale è pagabile in 3 rate senza interessi con PayPal.

Tutti gli abbonamenti proposti sono compatibili con Zona DAZN, opzione da attivare al costo di 7,5 euro al mese direttamente dall’area clienti del sito DAZN, dopo aver attivato l’abbonamento Standard o Plus. Con il canale è possibile sfruttare la doppia visione (o la tripla visione per chi sceglie DAZN Plus) con una spesa contenuta. Zona DAZN è disponibile sia su Tivùsat che su Sky.

Per accedere alle offerte di DAZN basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.