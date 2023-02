L'abbonamento a DAZN in forte sconto per San Valentino

Giusto in tempo per celebrare nel migliore dei modi la festa degli innamorati, DAZN lancia una promozione dedicata a San Valentino e indirizzata a chi ama lo sport in streaming, proponendo l’ abbonamento a prezzo fortemente scontato. L’offerta rimarrà valida solo per pochi giorni, fino a martedì 14 febbraio, il consiglio per gli interessati è dunque quello di non perdere tempo e approfittarne subito.

San Valentino: attiva subito la promo di DAZN

Il piano STANDARD, solitamente accessibile al costo mensile di 29,99 euro, può ora essere attivato o riattivato a soli 20,99 euro per i primi dodici mesi. Si ha così la possibilità di garantirsi un prezzo bloccato per un anno, risparmiando 9 euro per ogni mensilità.

Ricordiamo che la formula è quella che permette l’accesso all’intero catalogo della piattaforma, senza alcuna limitazione, con il grande calcio di Serie A, Serie B, Serie C, LaLiga, Europa League e Conference League, oltre al basket della LBA, la pallavolo, gli incontri MAA e numerosi altri sport. Nel fine settimana trasmetterà in diretta anche il Super Bowl LVII, l’evento più seguito al mondo, che vedrà scendere in campo Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles e l’esibizione di Rihanna nell’halftime show.

Tutto questo senza dimenticare le interviste, gli approfondimenti e i contenuti originali pubblicati di continuo. È senza dubbio l’occasione perfetta per assicurarsi un anno di streaming su DAZN a prezzo scontato rispetto al listino.

Ribadiamo infine che l’offerta è valida sia per i nuovi account sia per quelli già attivi in precedenza. L’unico requisito richiesto è il pagamento da eseguire con PayPal o carta di credito/debito, attraverso un metodo che rimarrà valido per tutto il periodo in questione. Tutti i dettagli relativi alla promozione sono consultabili nella pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.