DAZN, abbonamento in sconto: ultima possibilità

Il meglio di una Serie A mai combattuta come quest’anno e il grande sport da tutto il mondo, direttamente sui tuoi dispositivi. È quanto offre DAZN, con il forte sconto sull’abbonamento Standard per chi effettua subito la sottoscrizione. Rimane però poco tempo per sfruttare la promozione.

Sei mesi di DAZN in forte sconto: l’offerta

La piattaforma mette a disposizione sei mesi di streaming a 24,99 euro invece di 29,99 euro, ma solo fino al 2 ottobre. Rimane dunque ancora questo fine settimana per approfittarne. Meglio non perdere tempo e farlo immediatamente, così da potersi godere il big match dell’ottava giornata: Inte-Roma in diretta da San Siro.

Con l’ abbonamento a DAZN si possono guardare tutte le dieci partite di ogni turno di Serie A, tutta la Serie B, la UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League, LaLiga e altri tornei internazionali. Non c’è però solo il calcio: tra gli altri sport disponibili spiccano boxe, football americano, UFC, freccette, golf, rugby, motori e molto altro ancora.

Il catalogo ospita poi una grande varietà di contenuti come approfondimenti, interviste, show e produzioni originali: tra questi citiamo Linea Diletta, Day Off e Sunday Night Square.

