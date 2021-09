DAZN deve migliorare qualità e trasparenza

DAZN deve migliorare la qualità del servizio e garantire una maggiore trasparenza nei confronti degli abbonati. Queste sono in sintesi le richieste della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, fatte attraverso la risoluzione 7-00725 del 22 settembre 2021. L'intervento della politica è arrivato dopo l'audizione del Presidente di AGCOM Giacomo Lasorella.

DAZN: chiesto l'intervento del Governo

Il Presidente di AGCOM aveva assicurato l'adozione di ogni iniziativa di competenza dell'autorità per tutelare i consumatori, chiedendo però al Parlamento di consolidare e rafforzare l'attuale quadro legislativo. Citando le questioni evidenziate da Lasorella nel corso dell'audizione del 15 settembre, i membri della Commissione hanno sottolineato la necessità di garantire un adeguato standard di qualità delle trasmissioni in streaming, l'assenza di interruzioni del servizio e strumenti efficaci per l'assistenza e la risoluzione delle controversie.

DAZN ha ottenuto dalla Lega Serie A i diritti per la trasmissione delle partite di calcio relativi alle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Dato che Sky trasmette solo 114 incontri su 380 per ogni stagione, gli utenti non possono scegliere una piattaforma alternativa per seguire le altre 266 partite (il decoder DTT non è disponibile per tutti).

Per questi motivi, la Commissione ha chiesto al Governo di adottare tutte le iniziative (anche legislative) per: