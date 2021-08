DAZN TV Box: serie A via DTT nelle aree bianche

Gli utenti che risiedono in zone con una buona connessione a banda larga devono solo sperare nel miglioramento del servizio offerto da DAZN (il debutto stagionale non è stato molto positivo). Chi invece si trova in aree con “maggiori limiti infrastrutturali” può seguire alcune partite tramite digitale terrestre, utilizzando il DAZN TV Box, venduto sul sito Digiquest al prezzo di 139,99 euro (spese di spedizione escluse).

DAZN TV Box per vedere le partite in DTT

Come garantito ad AGCM, DAZN ha predisposto una soluzione di backup per gli utenti che si trovano in aree con scarsa o nessuna copertura a banda larga (in particolare nelle cosiddette aree bianche). Grazie alla licenza ottenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'azienda trasmetterà alcune partite sul digitale terrestre. Il DAZN Channel (canale 409) è visibile solo con il DAZN TV Box o il TIM Vision Box.

Il set-top box di DAZN è simile a quello di TIM in termini di hardware e software (le prime unità sono fornite proprio da TIM, vista l'attuale carenza di chip), ma non ci sono personalizzazioni dell'operatore telefonico e quindi nemmeno l'app TIM Vision. Gli utenti troveranno l'app DAZN, in cui devono essere inserite le credenziali dell'abbonamento. È quindi necessaria la connessione ad Internet (anche per l'aggiornamento automatico del firmware).

Il dispositivo integra un processore Broadcom e un tuner HEVC (DVB-T2). Il sistema operativo è Android TV, per cui si possono scaricare altre app dal Google Play Store. Quando viene rilevata una connessione Internet di scarsa qualità, il DAZN TV Box effettua il passaggio automatico al canale DTT. Dato che DAZN dispone dei diritti per la trasmissione sul digitale terrestre di 7 partite su 10 per ogni giornata di serie A, in caso di contemporaneità verrà scelto un solo incontro.

DAZN sottolinea che il decoder è riservato “in via prioritaria” agli utenti che vivono in una località dove la connessione in fibra FTTC o FTTH non è presente. Tale verifica viene fatta sul sito Digiquest prima dell'acquisto, inserendo l'indirizzo di spedizione. In futuro potrebbe essere disponibile per tutti. Il prezzo è 139,99 euro (spese di spedizione escluse).