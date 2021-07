Via libera alla visione della serie A con DAZN e TIM

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso l'istruttoria avviata all'inizio del mese nei confronti di DAZN e TIM. In base alle misure presentate dalle due aziende, AGCM ha stabilito che non sussistono elementi per intervenire e pertanto c'è il via libera ufficiale alla visione della serie A tramite i servizi in streaming dei due operatori. Casualmente proprio oggi scadono le loro rispettive offerte.

Tutto OK da AGCM: serie A visibile su DAZN e TIM Vision

L'istruttoria era stata avviata in seguito alle denunce presentate da Sky Italia, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. AGCM doveva verificare se l'accordo sottoscritto tra DAZN e TIM rappresenti “un'intesa restrittiva della concorrenza”, in particolare un vantaggio competitivo per TIM e un ostacolo alla libera scelta dei consumatori. Dopo aver ricevuto garanzie da DAZN e TIM, l'autorità antitrust ha chiuso il procedimento, ritenendo adeguate le misure promesse dai due operatori.

TIM Vision per tutti

A partire dal 1 agosto (per le promozioni dal 15 luglio), il bundle TIM Vision + DAZN sarà disponibile a tutti, non solo ai clienti con rete fissa o mobile TIM (servirà solo una SIM gratuita di servizio). Dal 1 settembre sarà possibile sottoscrivere il pacchetto online senza SIM, ma gli utenti dovranno ritirare il set-top box nei negozi TIM. A partire dal 31 ottobre non sarà più necessario recarsi nei punti vendita TIM. I prezzi saranno gli stessi applicati ai clienti TIM.

DAZN anche su digitale terrestre

Il set-top box di TIM offre una soluzione di backup su DTT in caso di congestione della rete. Una analoga soluzione verrà offerta anche da DAZN. Gli utenti che risiedono nelle cosiddette aree bianche potranno acquistare da DAZN un set-top box simile a quello di TIM, ma senza personalizzazioni e senza app TIM Vision. Il set-top box, sul quale installata solo l'app DAZN, sarà disponibile per tutti.

DAZN dispone dei diritti di trasmissione sul digitale terrestre di 7 partite su 10 (pacchetto 1), quindi la soluzione di backup verrà attivata solo per tali partite. Inoltre, il set-top box può ricevere un solo canale, quindi DAZN deciderà quale partite trasmettere in caso di contemporaneità.