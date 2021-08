Accordo Sky-DAZN: la serie A via satellite nei bar

Gli utenti che non vogliono sottoscrivere tre abbonamenti per vedere tutte le partite della squadra preferita hanno ora un'alternativa. Sky ha firmato un accordo con DAZN che prevede la trasmissione via satellite di tutte le partite di serie A nei bar, negli hotel e in altri locali pubblici. L'offerta è quindi riservata esclusivamente agli abbonati Sky Business.

Bar e hotel trasmettono tutte le partite

Come è noto, da quest'anno e fino al 2024, DAZN trasmetterà tutte le partite di serie A (7 in esclusiva). Sky ha tentato fino all'ultimo di rientrare in gioco, ma la recente decisione di AGCM ha chiuso ogni porta. L'azienda ha ottenuto una parziale “compensazione”, in quanto l'accordo sottoscritto con DAZN permette di aggiungere alle 3 partite già comprese nell'offerta anche le altre 7 partite in sublicenza, dopo il via libera di AGCM e AGCOM.

Sky ha comunicato che attiverà il canale 215 (Sky Sport Bar) dal 21 agosto, quando verrà trasmessa la partita Inter-Genoa (ore 18:30). Nel caso di eventi in contemporanea verranno aggiunti i canali 216 e 218. Sempre grazie all'accordo con DAZN, Sky trasmetterà anche le migliori partite della Liga spagnola.

L'offerta dedicata ai clienti Sky Business comprende inoltre le 380 partite di serie B (più playoff e playout) e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Un simile accordo è stato sottoscritto anche con Amazon per la trasmissione delle migliori 16 partite di Champions League del mercoledì sul nuovo canale Prime Video Sportsbar. I clienti Sky Business vedranno quindi tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League.

Gli utenti che non vogliono pagare tre abbonamenti possono quindi andare nei bar fino al 2024. In questo modo hanno anche un occasione per socializzare ed esultare insieme agli altri (ma dipende dal numero di tifosi avversari, ndr).