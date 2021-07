DAZN, devi scegliere OGGI se vuoi uno sconto SUPER

Chi vuole vedere tutte le partire della Serie A di Calcio della prossima stagione 2021/22 a prezzo ridotto deve abbonarsi OGGI. Ultima possibilità: questo prevede infatti l'offerta DAZN che, per tutti gli abbonati entro il 28 luglio, prevede un'offerta da 19,99 euro al mese per i primi 14 mesi al posto di 29,99 euro. Per chi è già abbonato, invece, non c'è da fare nulla: il prezzo resta a prescindere quello di 19,99 euro, con in più due mensilità gratuite per i mesi di agosto e settembre.

DAZN, devi scegliere OGGI

Insomma, siamo all'ultima chiamata, dopodiché il prezzo sarà superiore e non ci saranno altre possibilità per accedere all'offerta speciale:



La differenza è sostanziale: ben 10 euro al mese, motivo che deve giocoforza portare ad una scelta immediata. Chi si abbona oggi, infatti, è come se avanzasse il denaro utile ad un anno su Spotify, un anno su Netflix o un anno su Disney+. Abbonarsi oggi significa scegliere di seguire tutta la prossima (promettentissima) stagione del campionato più bello del mondo (diciamolo), dagli esordi di fine agosto fino alle sentenze della prossima primavera.

Ogni abbonamento consente di connettere fino a 6 dispositivi, ma soltanto 2 di questi potranno essere collegati contemporaneamente. Ciò consentirà di seguire DAZN su più televisori e dispositivi mobile, potendo scegliere autonomamente quando e dove vedere i propri contenuti preferiti. Attenzione a un dettaglio importante: ci si può cancellare in qualsiasi momento, senza vincolo alcuno. Si tratta di un elemento di libertà del tutto nuovo rispetto alle logiche della tv satellitare, aspetto che consentirà a tutti di scegliere in libertà quando, come e se terminare il proprio abbonamento durante l'annata.

L'anno dello streaming

Questo è il primo anno in cui lo streaming ha un ruolo da assoluto protagonista, dunque è il momento delle grandi scelte a proposito del proprio vecchio abbonamento Sky e del proprio nuovo, eventuale, abbonamento DAZN. DAZN, come noto, ha acquistato i diritti per le partite della Serie A 2021/22 e potrà trasmetterle tutte in diretta: gli abbonati, insomma, potranno seguire l'intero catalogo DAZN, affidando alla bontà della propria banda larga la qualità delle immagini a schermo.

Sky porterà ai propri abbonati 3 partite a settimana, DAZN invece le offrirà tutte indistintamente. Per i tifosi, insomma, la scelta è pressoché obbligata. C'è tempo a scegliere in qualsiasi momento, ma scegliere oggi significa mettersi in tasca 10 euro ogni singolo mese. Cambia tutto, insomma. Ecco perché proprio OGGI, ecco perché proprio DAZN.