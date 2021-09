DAZN di nuovo nella rete di Adiconsum per la qualità del servizio

Archiviata la terza giornata di Serie A, e a pochi giorni dal quarto turno di campionato, Adiconsum torna a pronunciarsi in merito alla qualità del servizio offerto da DAZN, piattaforma che quest'anno trasmette tutti i match del torneo in streaming, rendendoli fruibili attraverso la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Lo fa con un comunicato di cui riportiamo di seguito alcuni estratti.

Ormai è evidente, lo streaming di DAZN delle partite di calcio Serie A non garantisce una visione di qualità, appropriata alle immagini sportive.

Adiconsum torna sulla qualità del servizio DAZN

Sulla questione è intervenuta nelle scorse settimane anche AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), chiedendo un potenziamento dell'infrastruttura e promettendo di monitorare l'evolvere della situazione, a tutela dei consumatori.

È passato un mese da quando DAZN ha promesso miglioramenti di trasmissione, ma le proteste non si placano. La Lega Calcio ha dichiarato di voler concedere ancora tempo a DAZN per ottimizzare la visione, ma, nel frattempo, i consumatori continuano a pagare le conseguenze di un servizio carente. La situazione è ormai insostenibile e necessita di urgenti provvedimenti da parte delle Autorità.

L'associazione chiede di estendere la visione di tutte le partire di calcio di Serie A ai singoli consumatori attraverso la piattaforma satellitare utilizzata da bar, ristoranti e pub , una soluzione che restituirebbe il negato diritto di scelta ai consumatori, tra lo streaming o la TV, in base alla loro esperienza di visione . Previsto inoltre l'avvio a breve di una petizione, attraverso la quale manifestare l'appoggio alla causa. Insomma, si avanza la pretesa di trasmettere le partite in TV.

Qualche curiosità a proposito della Serie A su DAZN: gli spettatori con abbonamento attivo sono stati quasi 5 milioni in occasione delle partite recenti, per la precisione 4,3 milioni connessi in occasione della prima giornata di campionato e 5,7 milioni per la seconda, il match più seguito è stato Juventus-Empoli del 28 agosto.