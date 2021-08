DAZN sfiora quota 5 milioni di spettatori

In occasione della prima giornata di campionato sono stati 4,3 milioni gli italiani che si sono collegati con qualsiasi device (smartphone, smart tv, tablet, pc o console) ai canali DAZN. Il dato è stato appena divulgato dal gruppo, secondo il quale il numero è salito a quota 4,7 milioni in occasione della seconda giornata. I numeri sono destinati a salire ulteriormente non soltanto in virtù del fatto che il campionato entrerà nel vivo dopo la pausa Nazionale, ma anche perché si sta chiudendo la parentesi estiva e l'appetibilità dello spettacolo del Calcio inizia a far vibrare il cuore dei tifosi non più distratti da spiagge e vacanze.

DAZN: vince Juventus-Empoli

La partita più seguita in assoluto è stata Juventus-Empoli di sabato 28 agosto alle ore 20.45: più di 1 milione di spettatori si sono collegati allo streaming della partita, riversando sui server del gruppo e sulle CDN del network la pressione delle immagini in alta definizione distribuite in tutto il Paese. “A condizioni estremamente diverse – partenza del campionato a settembre, stadi completamente chiusi – il risultato ottenuto da DAZN dimostra di essere quindi perfettamente in linea con quello ottenuto nel Campionato 2020-2021“, spiega il gruppo: “inoltre, a questo risultato già ampiamente positivo, si deve aggiungere che i dati indicati non contengono l'audience relativa al mondo di bar, ristoranti e hotel” (ambito sul quale è stato avviato un accordo con Sky per la distribuzione satellitare delle immagini).

I dati in dettaglio saranno distribuiti nella giornata di domani. Consentiranno di capire meglio le tendenze degli utenti nella nuova dimensione dello streaming, misurando le performance di DAZN e potendo così anche meglio giudicare le difficoltà tecniche che il gruppo ha sperimentato in queste prime due giornate di Campionato. I dati sono raccolti in collaborazione con Nielsen, nel tentativo di rendere misurabile (leggasi: “vendibile“) il tempo che gli appassionati di Calcio riverseranno sui propri display fin dalla terza giornata della Serie A.