DAZN GRATIS se lo attivi adesso: ecco come fare

Nuova promozione di DAZN pensata per tutti i nuovi abbonati. Se attivi il tuo abbonamento entro il 26 ottobre puoi ricevere subito 7 giorni di prova gratuita da sfruttare come vuoi.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale, sottoscrivere il tuo piano di abbonamento DAZN STANDARD e cominciare subito ad accedere a tutti i contenuti della piattaforma streaming. Al termine del periodo in offerta il tuo abbonamento si rinnova automaticamente a 29,99 euro oppure puoi disdire quando vuoi.

Cosa puoi vedere con i 7 giorni di prova gratuita di DAZN

Se non sei interessato a prolungare l’abbonamento, puoi dunque decidere di disdire il tuo abbonamento prima del termine dei 7 giorni gratuiti. In questo modo comunque puoi accedere a tutti i contenuti previsti, incluse le partite di Europa League e Conference League della settimana, per non parlare della prossima giornata di Serie A.

Ecco il programma dei match delle italiane di Europa League e Conference League che puoi seguire in diretta gratis:

Lazio-Midtjylland – 27/10/2022 ore 18:45

HJK-Roma – 27/10/2022 ore 21:00

Fiorentina-Basaksehir – 27/10/2022 ore 18:45

Questo invece il programma della dodicesima giornata di Serie A 2022/2023:

Napoli-Sassuolo – 29/10/2022 ore 15

Lecce-Juventus – 29/10/2022 ore 18

Inter-Sampdoria – 29/10/2022 ore 20:45

Empoli-Atalanta – 30/10/2022 ore 12:30

Cremonese-Udinese – 30/10/2022 ore 15

Spezia-Fiorentina – 30/10/2022 ore 15

Lazio-Salernitana – 30/10/2022 ore 18

Torino-Milan – 30/10/2022 ore 20:45

Verona-Roma – 31/10/2022 ore 18:30

Monza-Bologna – 31/10/2022 ore 20:45

Oltre a questo, il catalogo di DAZN include anche la Serie B, il campionato spagnolo, il calcio internazionale, i canali Eurosport, la boxe e la NFL e diversi contenuti originali di approfondimento. Attivalo adesso e ottieni subito 7 giorni di prova gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.