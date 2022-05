DAZN: impegni per qualità e servizio clienti

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato la proposta di impegni presentata da DAZN in seguito al procedimento sanzionatorio avviato per l’inottemperanza della delibera n. 334/21/CONS. La società inglese promette di migliorare il servizio clienti e la qualità delle immagini. In determinati casi è possibile chiedere un rimborso pari al 25% del costo dell’abbonamento.

Servizio clienti via WhatsApp

Come è noto, DAZN ha acquistato i diritti per la trasmissione delle partite di serie A fino alla stagione 2023/24. Il debutto non è stato molto positivo, considerati i numerosi problemi riscontrati dagli utenti. Ad ottobre è intervenuta AGCOM per chiedere alla società di migliorare la qualità dello streaming e il servizio clienti. Per quanto riguarda il primo punto sono stati già effettuati interventi tecnici che riducono al minimo le interruzioni e altri problemi durante la trasmissione.

Altri due impegni sono elencati nel documento pubblicato da AGCOM. DAZN promette di ottimizzare i profili di encoding più bassi per migliorare la qualità delle immagini in caso di ridotta disponibilità di banda. Inoltre presenterà una roadmap, entro l’inizio della prossima stagione, per l’uso al 30% della soluzione Multicast ABR di TIM.

La maggioranza degli impegni riguarda quindi l’assistenza clienti. DAZN aprirà un canale di comunicazione su WhatsApp (attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 23), attraverso il quale l’utente potrà chiedere informazioni ad un operatore umano. Questa opzione sarà disponibile entro 30 giorni dall’approvazione degli impegni da parte dell’autorità.

DAZN attiverà inoltre un “customer service in person” raggiungibile tra le ore 14 e le ore 23 durante la settimana, oltre che tra le ore 12 e le ore 23 in occasione delle partite di serie A. Tutti i riferimenti di contatto (WhatsApp, email e telefono) verranno visualizzati nella sezione Guida (Help) del sito. La sezione verrà inoltre aggiornata per consentire un accesso più semplice alle varie informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.