DAZN: la Serie A del Goal Pass a partire da 7,90€ al mese

In casa DAZN sono giorni importanti questi. Le offerte in corso, infatti, consentono di attivare i piani Start, Goal Pass, Standard e Plus al prezzo più basso dell’anno. Tra le proposte più interessanti si annovera quella per la Serie A del Goal Pass: 3 partite a turno di campionato, più tutta la Serie B e la Liga spagnola a partire da 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 13,99 euro al mese.

Con Goal Pass è possibile ad esempio vedere Roma-Atalanta di questa sera (posticipo serale del lunedì), più l’anticipo serale del sabato e il match delle 18:00 la domenica. Per guardare tutti gli incontri della Serie A bisogna invece scegliere tra DAZN Standard o DAZN Plus, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze (visione in contemporanea sulla stessa rete domenica o su due diverse).

I prezzi scontati dei piani DAZN con l’ultima offerta

Segue ora un riepilogo dei prezzi scontati di tutti i piani DAZN.

Start

piano annuale con vincolo di 12 mesi: 5,90 euro al mese per 3 mesi, poi 11,99 euro al mese

piano mensile senza vincoli: 7,90 euro al mese per 3 mesi, poi 14,99 euro al mese

piano annuale con pagamento anticipato: 69 euro invece di 99 euro (anche in tre rate a interessi zero da 23 euro)

Goal Pass

piano annuale con vincolo di 12 mesi: 7,90 euro al mese per 3 mesi, poi 13,99 euro al mese

piano mensile senza vincoli: 9,90 euro al mese per 3 mesi, poi 19,99 euro al mese

piano annuale con pagamento anticipato: 89 euro invece di 129 euro (anche in tre rate a interessi zero da 29,66 euro al mese)

Standard

piano annuale con vincolo di 12 mesi: 14,90 euro al mese per 3 mesi, poi 34,99 euro al mese

piano mensile senza vincoli: 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi 44,99 euro al mese

piano annuale con pagamento anticipato: 259 euro invece di 359 euro (anche in 3 rate a interessi zero da 86,33 euro)

Plus

piano annuale con vincolo di 12 mesi: 24,90 euro al mese per 3 mesi, poi 59,99 euro al mese

piano mensile senza vincoli: 29,90 euro al mese per 3 mesi, poi 69,99 euro al mese

piano annuale con pagamento anticipato: 399 euro invece di 599 euro (anche in 3 rate a interessi zero da 133 euro)