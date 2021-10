DAZN: un mese di visione gratis per tutti

DAZN ha mantenuto la promessa fatta a fine settembre. A partire da ieri sono iniziate ad arrivare le email che comunicano agli utenti di aver diritto ad un mese di visione gratuita. L'indennizzo per i problemi tecnici riscontrati in occasione delle partite pomeridiane del 23 settembre è per tutti, non solo per gli utenti che hanno tentato invano di accedere allo streaming.

DAZN regala un mese gratis

L'ennesimo passo falso della piattaforma di streaming si è verificato all'inizio delle partite Sampdoria – Napoli e Torino – Lazio del 23 settembre. L'accesso al servizio tramite app o browser è stato impedito a causa di un problema tecnico. DAZN ha subito chiesto scusa agli abbonati, promettendo un indennizzo con questo messaggio:

Questa è l'email ricevuta dagli utenti con abbonamento attivo:

Ciao [nome utente], sappiamo che giovedì 23 Settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio. Per questo motivo ti offriamo un mese di visione di DAZN senza alcun ulteriore costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Puoi già verificare nella tua area dedicata Il mio account che la data del tuo prossimo pagamento è stata posticipata automaticamente di un mese. Al termine della mensilità offerta il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore salvo disdetta.

In pratica, il rinnovo previsto ad ottobre è stato posticipato a novembre. Questa è invece l'email ricevuta dagli utenti con abbonamento attivo il 23 settembre, ma successivamente disattivato:

Ciao [nome utente], sappiamo che giovedì 23 Settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio. Per questo motivo ti offriamo un codice regalo del valore di 1 mese di visione DAZN attivabile entro e non oltre il 30/09/2022. Se il tuo abbonamento non è attivo, vai su www.dazn.com/redeem e incolla il tuo codice nello spazio apposito. Dopo aver applicato il codice e completato l’accesso con le tue credenziali, avrai accesso alla visione di DAZN per un mese senza alcun costo.

Se nel frattempo avessi riattivato il tuo abbonamento, per utilizzare il codice vai nella apposita sezione REDIMI CODICE all’interno de Il mio account. Al termine della mensilità offerta il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore salvo disdetta.

Questa è infine l'email ricevuta dagli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento tramite TIMVISION: