DAZN ora costa meno: prezzo ridotto a 19,99 €/mese con la nuova promo

DAZN ora costa meno: con la nuova promozione, valida da oggi e fino al prossimo 28 di aprile, è possibile attivare il piano Standard con un prezzo scontato di 19,99 euro al mese (invece di 40,99 euro al mese) per i primi 4 mesi. L’offerta, inoltre, è senza vincoli in quanto l’abbonamento proposto in sconto è quello mensile e non quello annuale con pagamento mensile.

La promozione è attivabile da tutti i nuovi clienti (anche da chi in passato ha utilizzato DAZN). Per attivare il piano DAZN a prezzo scontato è sufficiente accedere al sito ufficiale della piattaforma, utilizzando il link qui di sotto, e seguire una semplice procedura di sottoscrizione online.

Cosa prevede l’offerta di DAZN

La promozione flash di DAZN è l’occasione giusta per accedere alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Per tutti i nuovi utenti, infatti, il servizio ora costa 19,99 euro al mese invece di 40,99 euro al mese Lo sconto viene applicato per i primi quattro mesi e non ci sono vincoli di alcun tipo per gli utenti.

Come detto in precedenza, la promozione riguarda il piano Standard che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti (sia live che on demand) della piattaforma. Con questo piano è possibile accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, utilizzando, però, la stessa connessione a Internet. Per le due visioni in contemporanea, invece, serve il più costoso piano Plus.

Si tratta di un’occasione ottima per seguire in diretta match attesissimi come il derby Milan-Inter del 22 aprile e la sfida Juventus-Milan del 27 o 28 aprile (la data deve ancora essere stabilita). Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è valida solo fino al prossimo 28 di aprile.