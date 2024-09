DAZN: piano Standard in offerta a 19,90€ al mese per 3 mesi

Nella settimana che precede un weekend di Serie A da sogno, con i big match Juventus-Napoli e Inter-Milan in calendario, DAZN ha scelto di lanciare una nuova offerta sul piano Standard. Fino a domenica 22 settembre i nuovi clienti potranno attivare l’abbonamento annuale al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi.

La promozione riguarda anche l’abbonamento mensile senza vincoli, in offerta a 24,90 euro al mese per 3 mesi: al termine, si è liberi di scegliere se rinnovare al prezzo di 44,99 euro al mese oppure disdire senza costi.

DAZN: arriva l’offerta sul piano Standard

Calcio, basket, volley, boxe e football americano: questa, a grandi linee, l’offerta di contenuti inclusa nel piano Standard di DAZN. Iniziamo proprio dal calcio, con la piattaforma streaming che offre la visione di tutta la Serie A e Serie B, più l’intera Liga spagnola e il meglio della massima divisione del Portogallo. C’è poi anche il calcio femminile, con le partite della Serie A e della UEFA Women’s Champions League.

Per il basket, invece, l’account Standard prevede la visione dei match della Serie A UnipolSai, l’Eurolega, l’Eurocup e la Basket Champions League. Con il volley i riflettori si spostano sulla SuperLega maschile, la Serie A1 femminile e il Mondiale per Club, a cui si aggiungono le partite sia della Nazionale femminile che quella maschile in VNL e ai prossimi Campionati del Mondo del 2025. Chiudiamo infine con la migliore selezione delle partite di NFL, il meglio della boxe internazionale e la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

L’attivazione dell’offerta sul piano Standard è disponibile online su questa pagina del sito DAZN. La promozione scade questa domenica.