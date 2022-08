DAZN, problemi per Verona-Napoli? Arriva già il link alternativo

Con una email inviata a sorpresa a tutti gli abbonati, DAZN si prepara forse a una nuova serata problematica dopo i disservizi riscontrati ieri sera con le partite della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023.

Alle 18:30 si giocherà infatti Verona-Napoli, a cui seguirà questa sera il match tra Juventus e Sassuolo. Si tratta di due squadre capaci di muovere un numero impressionante di tifosi e utenti e il broadcaster preferisce probabilmente mettere le mani in avanti in attesa di risolvere definitivamente le problematiche.

Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail “Importante: come vedere Hellas Verona – Napoli”. La mail è stata recapitata all’indirizzo di posta elettronica associato al tuo account DAZN. pic.twitter.com/VsPgltFLDT — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 15, 2022

A questo link è disponibile infatti la possibilità per vedere in modo alternativo la partita tra gli azzurri e gli scaligeri nel caso dovessero esserci problemi con l’app convenzionale. Per accedere basta inserire l’indirizzo email associato al proprio abbonamento DAZN.

Il link è stato accompagnato dalla seguente email:

“Ieri abbiamo riscontrato problemi tecnici legati all’accesso alla nostra App. Ci scusiamo per il disagio causato. Qualora riscontrassi problemi nell’accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare il link qui sotto per vedere Verona-Napoli. Il link sarà attivo a partire dalle 18. Inserisci l’email con cui ti sei registrato a DAZN e guarda la partita. L’indirizzo email utilizzato per la registrazione ai servizi DAZN deve essere impiegato per il fine sopra indicato esclusivamente dal titolare dell’abbonamento DAZN“.



In tal proposito, una nota inserita nel messaggio è stata duramente criticata dagli utenti su Twitter, che chiedono piuttosto un indennizzo:

“L’uso non autorizzato di tale indirizzo email da parte di soggetti diversi dal titolare dell’abbonamento a DAZN comporta un illecito di natura penale, qualificabile come accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615 ter del codice penale oltre a violare le condizioni di utilizzo e Carta dei Servizi DAZN“

La chiosa finale contiene invece la promessa che si sta lavorando il più velocemente possibile per risolvere il problema sull’app. Nel frattempo, però, la Lega Calcio ha duramente chiesto chiarimenti e potrebbe procedere per vie legali nei prossimi giorni.

