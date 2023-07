DAZN: rimodulazione in arrivo per clienti Standard e Plus

Pochi giorni addietro abbiamo parlato delle ultime novità riguardanti gli abbonamenti a DAZN, in particolare la modifica delle tariffe mensili e annuali per tutti coloro che intenderanno iscriversi alla piattaforma di streaming in vista della prossima stagione sportiva. Anche per i già clienti ci sono però degli aggiornamenti non indifferenti. Nei prossimi mesi, infatti, DAZN porterà una rimodulazione ai clienti Standard e Plus che hanno mantenuto i prezzi invariati durante la scorsa stagione sportiva. Il costo degli abbonamenti, pertanto, verrà adeguato a quelli previsti di listino attualmente.

DAZN prepara aumenti tariffari per già clienti

Si tratta di una mossa logica e corretta nei confronti dei nuovi iscritti a DAZN, che porterà tutta l’utenza allo stesso livello. Nella rimodulazione sono infatti coinvolti i già clienti con DAZN Standard a 29,99 euro al mese e DAZN Plus a 39,99 euro al mese. Entrambi vedranno un incremento tariffario, rispettivamente a 40,99 euro al mese e 55,99 euro al mese, per un aumento massimo quindi di 16 euro mensili.

Al contrario, per mantenere lo stesso prezzo originale i già clienti dovranno eseguire l’abbonamento annuale a rate o l’abbonamento annuale con pagamento unico.

La comunicazione di questa rimodulazione sta arrivando via mail in queste ore, con messaggi simili al seguente: “A partire da gennaio 2023 l’offerta DAZN STANDARD si è arricchita di nuovi contenuti, tra cui il basket italiano ed europeo, il rugby e nuove competizioni calcistiche ed è stata anche introdotta la possibilità di associare al tuo account un numero più elevato di dispositivi per garantirti maggiore flessibilità di visione. A te, che eri già nostro cliente e diversamente dai nuovi clienti, abbiamo dato l’opportunità di usufruire di queste novità allo stesso prezzo a cui avevi iniziato la stagione sportiva 2022/23. In data 18/09/2023 il costo del tuo piano di abbonamento (DAZN STANDARD mensile) si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore e diventerà di 40,99 euro al mese”.

Analoga comunicazione viene inviata ai già clienti DAZN Plus. La piattaforma propone quindi di passare a uno dei piani annuali disponibili, mentre coloro che non intendono accettare la rimodulazione potranno recedere dal servizio DAZN senza penali o costi di disattivazione entro il 19 settembre 2023.