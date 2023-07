DAZN, le nuove tariffe: risparmia fino a 222,88 euro

Quando mancano ormai pochi giorni alle amichevoli estive delle big italiane (si partirà con Barcellona-Juventus) e poche settimane al via della nuova stagione di Serie A, DAZN annuncia alcune importanti novità relative alle proprie tariffe. Rimangono le tre formule già ben note, ma cambiano i prezzi degli abbonamenti, con qualche opzioni in più per sottoscrizioni e pagamenti.

Calcio, streaming e abbonamento: le nuove tariffe DAZN

In sintesi, la piattaforma continuerà a proporre la scelta fra START, STANDARD e PLUS, ma decidendo di corrispondere la somma in un’unica tranche annuale sarà possibile risparmiare fino a 222,88 euro. Le tre tipologie di account sono differenziate tra loro per gli eventi accessibili (ad esempio, il calcio è assente in START) e per il numero di dispositivi che possono effettuare lo streaming in contemporanea. Ecco un riepilogo.

DAZN, abbonamenti mensili

START a 13,99 euro;

STANDARD a 40,99 euro;

PLUS a 55,99 euro.

DAZN, abbonamenti annuali a rate

START a 9,99 euro al mese (risparmi 48,00 euro);

STANDARD a 30,99 euro al mese (risparmi 120,00 euro);

PLUS a 45,99 euro al mese (risparmi 120,00 euro).

DAZN, abbonamenti annuali

START a 89,99 euro in un’unica tranche (risparmi 77,89 euro);

STANDARD a 299,00 euro in un’unica tranche (risparmi 192,88 euro);

PLUS a 449,00 euro (risparmi 222,88 euro).

Inoltre, come reso noto oggi in un comunicato stampa, la società ha siglato una nuova collaborazione con Tivù srl. L’obiettivo è quello di portare le partite della Serie A (e non solo) su tivùsat. I contenuti selezionati della piattaforma saranno quindi disponibili, dai primi di agosto, anche sul canale ZONA DAZN raggiungibile al 214 del telecomando. Questo il commento di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del business di DAZN. Grazie alla nuova partnership con tivùsat, che siamo felici di annunciare oggi, ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili. Il nostro prodotto ora è fruibile in live streaming, su digitale terrestre e in maniera ancora più capillare sul satellite. Mentre continuiamo a innovare la nostra app per offrire ai clienti esperienze digitali più coinvolgenti e interattive, il rafforzamento della nostra presenza sulla piattaforma satellitare ci permetterà di raggiungere i tifosi anche nelle zone meno servite dalla connessione Internet.

L’ultima novità annunciata riguarda il TV Box di DAZN, il set-top box con sistema operativo Android e chip Broadcom che include un decoder DVB-T2 HEVC. Può tornare utile per vedere le partite attraverso il digitale terrestre nel caso di problemi con lo streaming (lo switch tra l’una e l’altra modalità è automatico, non può essere attivato manualmente). Sarà acquistabile da tutti al prezzo di 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.