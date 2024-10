Scopri tutte le italiane impegnate in UEFA Champions League stasera

Continua la UEFA Champions League con la terza giornata. Chi saranno le squadre italiane alla ricerca della gloria? Questa sera la situazione si fa interessante. Infatti, a giocare mancano 2 italiane. Di chi stiamo parlando? Atalanta e Inter. Non perderti nemmeno una delle partite in programma. Abbonati subito a NOW PASS SPORT.

Vediamo quindi il calendario della giornata di oggi per la UEFA Champions League con tutte le partite che puoi seguire, incluse le due squadre italiane che si batteranno per raggiungere la gloria.

UEFA Champions League: tutte le partite di oggi

Vediamo ora il calendario delle partite che si giocheranno oggi, ponendo l'attenzione sulle due italiane che scenderanno in campo.

Atalanta – Celtic 18:45

– Celtic 18:45 Brest – Bayer Leverkusen 18:45

Atletico Madrid – Lille 21:00

Barcellona – Bayer Monaco 21:00

Benfica – Feyenoord 21:00

Salisburgo – Dinamo Zagabria 21:00

Manchester City – Sparta Praga 21:00

Lipsia – Liverpool 21:00

Young Boys – Inter 21:00

Atalanta – Celtic: probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi. Allenatore: Rodgers

Young Boys – Inter: probabili formazioni

Young Boys (4-3-1-2): von Ballmoos; Athekame, Camara, Benito, Hadjam; Males, Niasse, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia. Allenatore: Magnin.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto. Augusto; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.