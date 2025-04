34a giornata Serie A: guarda le migliori partite su DAZN con la nuova offerta

DAZN ha deciso di spingere le sottoscrizioni alla sua piattaforma con una nuova offerta dedicata al finale di stagione: fino al 6 maggio hai l’opportunità di . Avrai dunque accesso alle ultime giornata di Serie A e Serie B (play-off ed eventuali spareggi compresi), al campionato spagnolo, al volley, al Roland Garros di tennis al Giro d’Italia e, in estate, all’attesissimo Mondiale per Club FIFA 2025.

DAZN: le migliori partite di Serie A che potrai vedere subito

Attivando subito l’offerta, questo weekend potrai goderti delle partite di Serie A davvero niente male come il big match di domenica alle 15 tra Inter e Roma che potrebbe dire tanto in chiave scudetto in attesa di vedere cosa farà il Napoli, impegnato in serata in casa contro il Torino. Spazio poi alla lotta europea con le partite di Atalanta, Bologna, Lazio, Fiorentina e Juventus e c’è da guardare anche alla salvezza, con una situazione sempre più delicata per diverse squadre. Questo il programma completo della 34esima giornata

Domenica 27 aprile ore 12:30

Como-Genoa

Venezia-Milan

Domenica 27 aprile ore 15

Fiorentina-Empoli

Inter-Roma

Domenica 27 aprile ore 18

Juventus-Monza

Domenica 27 aprile ore 20.45

Atalanta-Lecce

Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile ore 18.30

Udinese-Bologna

Lunedì 28 aprile ore 20.45

Verona-Cagliari

Lazio-Parma

Da non dimenticare poi le due partite di Serie B, importantissime in chiave play-off e salvezza:

Domenica 27 aprile ore 15

Catanzaro-Palermo

Sudtirol-Juve Stabia

Non perdere altro tempo e: il piano Standard, per 4 mesi, sarà tuo a soli 19,90 euro al mese e potrai disdire quando vuoi.