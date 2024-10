Young Boys-Inter: guarda la partita di Champions in streaming (anche gratis)

Trasferta in Svizzera per l’impegno in Champions League dei nerazzurri: va in scena questa sera Young Boys-Inter, terzo turno della competizione. Si gioca nella cornice dello Stade de Suisse di Berna, con fischio d’inizio in programma alle ore 21 e diretta streaming su Prime Video.

Champions League: guarda Young Boys-Inter

La squadra di mister Inzaghi ha 4 punti in classifica, frutto del pareggio 0-0 all’esordio con il Manchester City e della bella vittoria per 4-0 ottenuta contro la Stella Rossa. Gli avversari sono invece ancora fermi a 0 punti, per le due sconfitte rimediate da Aston Villa (0-3) e Barcellona (5-0).

Ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming? La risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video. Se non lo hai ancora fatto, attiva la prova di Amazon Prime per guardarla gratis. L’accesso alla piattaforma è infatti incluso tra i molti vantaggi della sottoscrizione. La telecronaca del match è stata affidata alla coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Il collegamento inizia alle 19:30 con Giulia Mizzoni a bordocampo in compagnia di Julio Cesar, Gianfranco Zola e Federica Balzaretti.

Qualche problema di indisponibilità per Inzaghi che ha perso Acerbi e Calhanoglu, out per infortuni. Queste le probabili formazioni schierate dal tecnico nerazzurro e dal suo collega Rahmen.

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Hadjam; Lauper, Niasse; Monteiro, Itten, Ugrinic; Ganvoula;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.

Le quote dei bookmaker vedono la Beneamata favorita dal pronostico. Attenzione però agli svizzeri: si giocheranno il tutto per tutto, per loro il match è già decisivo.

Come vedere la partita in streaming gratis

Come anticipato, i 30 giorni di prova dell’abbonamento Prime ti permettono di vedere in streaming gratis Young Boys-Inter e tutti gli altri contenuti di Prime Video, inclusi film, serie TV e show. Li puoi attivare subito per non guardare la partita di Champions League sui tuoi dispositivi.