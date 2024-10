Giovedì di coppa: ecco le italiane in campo e come vederle

Dopo la due giorni di Champions League, le coppe europee proseguono oggi, giovedì 24 ottobre, con i match di Europa League e Conference League. Tre le squadre italiane in gara: Roma, Lazio e Fiorentina. Le prime a giocare saranno Roma e Fiorentina, che alle 18:45 se la vedranno rispettivamente contro Dinamo Kiev e San Gallo. Alle 21:00 sarà la volta della Lazio, che all’Olimpico ospiterà gli olandesi del Twente. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per i titolari del pass Sport.

Europa League e Conference League, il calendario di oggi delle italiane

Il programma di oggi di Europa League e Conference League per le squadre italiane.

UEFA Europa League

18:45: Roma-Dinamo Kiev

21:00: Twente-Lazio

UEFA Conference League

18:45: San Gallo-Fiorentina

Tutte e tre le partite saranno visibili in streaming su NOW con il pass Sport, il pacchetto che include l'intera programmazione sportiva di Sky. Oltre a tutti i match di Europa League e Conference League, il pass Sport di NOW offre la visione di 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, più 3 partite a turno di Serie A, il meglio di Bundesliga e Premier League, più tutta la Serie C. A questo poi si aggiungono anche i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, l'intera stagione di tennis (inclusi i tornei del Grande Slam), le migliori partite di NBA ed Eurolega, il torneo del 6 Nazioni di rugby, il torneo The Masters di golf e altro ancora.

Come vedere le partite delle squadre italiane di Europa League e Conference League all’estero

Se si è all’estero per vedere le partite delle italiane impegnate in Europa League e Conference League occorrono il pass Sport di NOW e un servizio VPN. Quest’ultimo è indispensabile per superare il blocco geografico imposto ai contenuti delle piattaforme streaming quando si è lontani dal proprio Paese di residenza.

