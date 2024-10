Guarda le coppe europee in streaming con il commento di Sky

Non perdere nemmeno una partita delle coppe europee di calcio, con il commento in italiano di Sky Sport, grazie allo streaming su NOW. La piattaforma trasmette in diretta gli incontri della Champions League (185 su 203 in esclusiva), quelli della Europa League e della Conference League, da vedere su tutti i tuoi dispositivi, anche se ti trovi all’estero, grazie alla rete globale di NordVPN (scopri l’offerta).

Champions, Europa League e Conference in streaming

Tutto ciò che ti serve è il pass Sport, da attivare in questo momento approfittando di un notevole risparmio, sfruttando la promozione al prezzo mensile di 14,99 euro con l’abbonamento annuale. Include anche tre match per ogni giornata del campionato di Serie A, la Serie C, la Premier League, la Bundesliga, i migliori tornei internazionali del tennis, le gare del mondiale di Formula 1 che sta entrando nella sua fase decisiva e quelle della MotoGP. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Ecco quali sono le squadre italiane che stanno disputando le coppe europee.

Champions League: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan;

Europa League: Lazio e Roma;

Conference League: Fiorentina.

Le coppe europee in streaming dall’estero

Ricapitolando, anche se ti trovi all’estero, in qualunque paese, puoi vedere le competizioni continentali del grande calcio, quest’anno rinnovate nella formula e nel calendario, senza rinunciare al commento in italiano. Ecco quali sono i pochi e semplici passi da seguire.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’applicazione del servizio NordVPN (in forte sconto) sul dispositivo scelto per guardare le partite;

aprila e seleziona un server italiano tra le migliaia di alternative elencate, per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su NOW e goditi lo spettacolo tifando la tua squadra del cuore.