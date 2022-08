DAZN su Sky Q: sconto sul primo mese e guardi la Serie A

È arrivata l’ufficialità: l’app di DAZN sarà disponibile su Sky Q a partire dal prossimo 8 agosto. Questo significa che gli abbonati Sky potranno aderire ad una specifica offerta commerciale per vedere tutta la Serie A TIM e una selezione di eventi del broadcaster via satellite o internet tramite un solo decoder.

Ti parliamo però subito di un’offerta speciale: se non sei ancora un abbonato Sky Q, puoi sfruttare una promozione che ti permette di avere il primo mese a soli 9€. Ti godi 30 giorni di contenuti che includono i programmi Sky e app del calibro di Netflix, Prime Video, Disney+ e adesso, appunto, anche DAZN ad un prezzo speciale. L’inizio del campionato di Serie A 2022/23 ti costa insomma pochissimo.

DAZN su Sky Q: come attivare l’offerta

Se sei già un cliente DAZN potrai accedere all’offerta direttamente dalla sezione App del decoder Sky Q o con il controllo vocale tramite il comando “Apri DAZN“. Inoltre, agli abbonati Sky viene data la possibilità di sottoscrivere un’opzione che permetterà di abilitare il canale ZONA DAZN dal prossimo 8 agosto al canale 214 del telecomando Sky.

Il canale ZONA DAZN permetterà di vedere le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva su DAZN, che si completeranno con le altre 3 trasmesse anche sui canali Sky, ed una selezione di programmi di approfondimento, contenuti originali DAZN e molto altro ancora, via satellite o digitale terrestre. Se non sei ancora abbonato a DAZN potrai aderire alle offerte Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky. Il costo per aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN è di 5 euro.

In alternativa, se non sei interessato all’offerta Sky Q, puoi sempre optare per il solo abbonamento DAZN, che ti permette di scegliere tra due differenti piani:

Standard – 29,99€ al mese – Registri fino a 2 dispositivi e hai la visione contemporanea su 2 device collegati alla stessa rete internet

– Registri fino a 2 dispositivi e hai la visione contemporanea su 2 device collegati alla stessa rete internet Plus – 39,99€ al mese – Registri fino a a 6 dispositivi e hai la visione contemporanea su 2 dispositivi anche in luoghi diversi

Con DAZN hai tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, il campionato spagnolo, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, l’FA Cup, la Carabao CUP, l’MLS, la UEFA Women’s Champions League e diversi altri sport come il football americano, la MMA, la grande box, il tennis e i canali Eurosport 1 HD e 2 HD.

Sky Q, che puoi provare in esclusiva a soli 9€ per il primo mese, ti permette di guadare in un unico posto tutti i programmi Sky e app come Netflix, Disney+, Prime Video e tante altre. Dall’8 agosto, appunto, avrai anche la possibilità di aggiungere DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.