DAZN Standard è in offerta: il prezzo è più che dimezzato per 4 mesi

È il momento di attivare DAZN: con la nuova promo riservata ai nuovi clienti e agli ex clienti, infatti, DAZN mette a disposizione uno sconto di 21 euro al mese per 4 mesi sul piano Standard. Grazie a quest’offerta, tale piano, che consente l’accesso completo al catalogo della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, è ora disponibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese.

Come detto in precedenza, lo sconto è valido per i primi 4 mesi di abbonamento. Non ci sono vincoli di permanenza. L’abbonamento, infatti, può essere interrotto, senza costi di uscita, in qualsiasi momento. L’offerta in questione è attivabile in esclusiva tramite il sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Con la promozione in corso è possibile accedere a tutto il catalogo di DAZN, in modo da guardare in streaming alcuni “big match” del campionato di Serie A, come Milan-Inter del 22 aprile oppure Juvntus-Milan, in programma la settimana prossima. Oltre alla Serie A, in catalogo ci sono anche altri campionati e coppe internazionali oltre a tanti altri sport inclusi nell’abbonamento.

DAZN a meno di 20 euro al mese: l’offerta è da cogliere al volo

La nuova promozione lanciata da DAZN è accessibile fino al 28 di aprile e consente l’attivazione del piano Standard con un prezzo scontato di 19,99 euro al mese, invece di 40,99 euro al mese, per i primi 4 mesi di abbonamento, senza alcun vincolo.

Questo piano permette l’accesso a tutti i contenuti di DAZN, comprese le partite di Serie A. L’offerta consente anche la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, ma solo utilizzando la stessa connessione a Internet (per la doppia utenza senza il vincolo della stessa connessione serve il piano Plus).

Per accedere subito all’offerta è possibile premere sul box riportato qui di sotto.