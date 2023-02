DAZN e Virgin Active: il fitness è in streaming

Il catalogo di contenuti in streaming proposto da DAZN si arricchisce oggi con il debutto di una nuova sezione dedicata al fitness: è il risultato della collaborazione che lega la piattaforma a Virgin Active. Al suo interno si possono trovare le prime stagioni della serie Virgin Active Revolution con workout originali ed esclusivi tra i quali Booty Bea, Sculpt your Body, Let it Go e Body Shape.

Il fitness di Virgin Active Revolution è in streaming su DAZN

Si tratta di un format innovativo di training, ideato come una vera e propria serie TV, per allenarsi da remoto in modo smart, accedendo direttamente alle sessioni con qualsiasi dispositivo. Ci sono diverse tipologie di esercizi e discipline, dai percorsi di tonificazione mirati, fino allo yoga e al pilates.

La visione di ogni workout è accessibile tramite episodi dedicati e attraverso qualunque schermo, da quello più grande del televisore allo smartphone o al tablet, per una fruizione in mobilità e quando ci si trova in viaggio.

Non è tutto, grazie alla partnership tra le due realtà, gli iscritti alla piattaforma che hanno fornito il consenso per la ricezione delle comunicazioni di marketing, potranno accedere a tre mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution. Sono incluse 2.500 classi on demand, contenuti esclusivi, serie e podcast. Inoltre, per loro c’è un ingresso al mese (per tre mesi), in uno dei Club Virgin Active delle tipologie Life e Premium presenti sul territorio italiano.

Per attivare il codice del voucher inviato all’indirizzo email utilizzato per la registrazione a DAZN è sufficiente visitare il sito di Virgin Active. Dopodiché, sarà possibile iniziare il proprio allenamento digitale direttamente a casa con l’app Revolution oppure nei club.

Per tutti i dettagli a proposito dell’iniziativa invitiamo a consultare la pagina dedicata a termini e condizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.